Rovira, en el estudio de Alzira Ràdio que lleva su nombre. LP

Fallece el cronista de Alzira Alfonso Rovira

El decano de los periodistas de la ciudad ha sido una figura muy importante en la capital de la Ribera Alta

Redacción

Alzira

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:53

Comenta

Alfonso Rovira ha fallecido a los 94 años en Alzira. Dedicó toda su vida al periodismo y a conservar la historia reciente de su ciudad como cronista oficial de Alzira.

Su gran pasión fue la radio donde trabajó durante más de 40 años en Radio Alzira de la Cadena SER donde se jubiló como director aunque en sus inicios, en 1955, comenzó como técnico.

Durante su dilatada carrera profesional y tras su jubilación colaboró con múltiples medios, entre ellos, LAS PROVINCIAS, ya que Rovira tenía un gran afán por difundir sus conocimientos y la historia de Alzira.

En 2000 recibía la insignia de oro de Alzira que reconocía oficialmente la gran labor realizada por el decano de los periodistas en la Ribera Alta. Alfonso Rovira siguió presente y activo en la vida social de la ciudad, cubriendo todo tipo de actos, hasta hace tan sólo unos años cuando los problemas de salud se lo impidieron.

