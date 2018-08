Una explosión acabó con los Caballer de Xàtiva La ilegal manguera eléctrica de todos los años. Jueves, 9 agosto 2018, 01:05

CConviene recordar al hilo de la liquidación de la firma Pirotecnia Caballer, fundada en 1880, el siniestro que se produjo en la fábrica de cohetes que una rama de esta familia poseía en la ermita de Les Santes Basilisa y Anastasia, ya entonces en ruinas. La explosión, ocurrida a principios de los años 50, se cobró la vida de un miembro de esta mundialmente conocida dinastía de pirotécnicos, una mujer apellida Arnau Caballer, que está enterrada en una tumba próxima a la capilla del cementerio. Y pudo cobrarse la de otra que ese día no acudió al lugar de trabajo. Tiempo después el solar fue adquirido por el industrial papelero Gregorio Molina Ribera con el facilitar a sus obreros el acceso a una vivienda. Una promoción que se construyó en régimen de algo más que cooperativa, pues fueron los propios interesados en poseer un piso en la finca más visible de Xàtiva los que la levantaron fuera de horas.

Mosqueo. Mucho mosqueo es lo que hay en las filas del PSPV desde que la nueva secretaria general de la agrupación de Xàtiva Xelo Angulo creo, a la vista de todos y dentro del grupo que los socialistas setabenses tienen en una red social, un subgrupo al que sólo pueden acceder los integrantes de la ejecutiva local. Claro que para muestra de transparencia, la que está dando EU en Twitter. En su cuenta no es que esté reservado el derecho de admisión, como en la de la ejecutiva de Angulo; es que sólo pueden acceder a ella quienes lo soliciten y obtengan la necesaria autorización para hacerlo. Haz lo que digo, no lo que hago, asegura el refrán.

Filtración ciclista. La suerte acompañó en esta ocasión a la exciclista Anna Sanchis. Menos mal que ella y su marido fueron a echar un vistazo a última hora de la tarde del pasado día 31 al local que su padre, Salvador Sanchis, posee en la avenida de Selgas, 28, que si no todavía estarían allí con el mocho. Una pequeña fuga de agua estaba empezando a inundar las dependencias.

Doce años para acabar la piscina.... Quiera dios que a las obras que va a emprender Pedro Aldavero en la piscina de Les Pereres no les pase lo que a las de la piscina de verano de Sueca. La proyectó un alcalde socialista en 2006. Y se tenía que haber terminado de construir con los fondos del Plan Confianza que promovió Francisco Camps. Pero doce años después aún no está concluida, aunque se calcula que podría estar lista para el próximo verano, año electoral donde los haya.

C's: sin prisas y con pausas. Una cosa es evidente: en la organización local de Ciudadanos no se van a herniar. Tras cinco meses en los que su cuenta en una red social únicamente registró una aportación, y además era ajena, porque se trataba de la nota del CSI·F, el pasado día 2 se hizo eco del siguiente comunicado de Ciudadanos CV: «El 15 de septiembre abriremos el próximo curso político en Xàtiva para continuar trabajando por lo que los ciudadanos nos demandaron en las urnas». Ieh, como dice la célebre locución valenciana: «Tot menys apurar-se».

Incumplimiento oficial de la ley. El que tampoco se calienta mucho la cabeza es el electricista que tiende la instalación necesaria para la celebración de las fiestas que tienen lugar en la plaza de Calixto III. Saca una manguera por la ojiva de la puerta de la capilla del hospital del siglo XV. La sujeta a un clavo hendido en la fachada gótica recayente a la calle de la Corretgeria. Y arreando que es gerundio. Iniciativa Cívica Centre Històric denuncia que el ayuntamiento no puede ser el primero en incumplir la ley de patrimonio. Y el concejal de Cultura Jordi Estellés no puede llamarse a andana porque -asegura- cada año le han sugerido que busque formas menos agresivas con el monumento, «que las hay».

'Mos volen furtar als Borja II'. La Capella de Ministrers estrenó el pasado día 4 en el monasterio de San Jeroni de Cotalba (La Safor) 'Lucrècia Borja', una selección de música renacentista que se interpretaba en los tiempos de «este personaje histórico de profundas raíces valencianas». ¿Miente la nota difundida por el organismo autonómico València Turisme? No, pero al no precisar que era hija del setabense Rodrigo de Borja, ascendido al papado con el nombre de Alejandro VI, como César, Juan y Jofré, y celebrarse el concierto a pocos kilómetros de Gandia, está atribuyéndosela a la rama ducal. Cuando no es así.