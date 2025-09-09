El estreno del documental sobre Vicent Andrés Estellés abre la temporada en el Gran Teatre de Xàtiva La programación para los próximos meses contempla más de una veintena de espectáculos de todas las disciplinas escénicas

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva. Albert Boluda, ha presentado este martes la programación del Gran Teatre hasta el próximo mes de febrero que contempla una veintena de espectáculos con diversas propuestas escénicas desde ballet, pasando por ópera, comedia teatral, danza, circo o títeres.

La programación arranca el viernes 19 con el estreno del documental «Seràs per sempre» que rinde homenaje a la obra y figura de Vicent Andrés Estellés, producido por Tresdeu Media. Lo productora ha elegido Xàtiva para la presentación oficial de la cinta que ha sido grabada en Burjassot, Alcoi y Xàtiva.

En el acto participarán el director, Francesc Felipe, la actriz saharaui Sénia Mulayali, el cantante Pau Alabajos y el poeta y escritor Elies Barberà. Las entradas son gratuitas y numeradas y se podrán recoger en la taquilla del Gran Teatre el 18 de septiembre, de 17 y 19 horas.

La temporada teatral arrancará con la obra Farra, el día 27 de septiembre a las 19:30 horas, que ha sido galardonada con el prestigioso Premio MAX 2025 al mejor espectáculo musical.

Para el miércoles 8 de octubre está previsto un concierto conmemorativo con motivo de la celebración del 9 de Octubre, en el que participará la Societat Musical La Nova. Este concierto será gratuito y las entradas se podrán recoger el mismo día en la taquilla del Gran Teatre.

Por otra parte, este año destacan dos propuestas que se desplazan fuera del espacio del Gran Teatre y ocuparán otros escenarios más adecuados a sus características: el concierto de Maria Moreno y Miquel Pérez «Fines herbes, mel i romer» (17 de octubre), que tendrá lugar en el patio de la Casa de Cultura y que también está incluido en la programación en torno a la conmemoración del 9 de Octubre; y el preestreno del espectáculo de danza «Dominaire» (16 de noviembre), que tendrá lugar en el Espai Cultural Sant Domènec, contará con entrada gratuita y se incluirá en la programación en torno al 25N.

Programación del Gran Teatre. LP

En cuanto a los espectáculos de gran formato, destaca el ballet «La Bella Durmiente» (3 de octubre) a cargo del Ballet de Kiev; la ópera «Nabucco» (14 de noviembre) de la LGAM Leonor Gago; y la pieza de danza contemporánea «Sempere» (12 de diciembre).

También se podrá disfrutar de la comedia «Escape Room» (4 de octubre); la comedia sobre la turistificación «Postals» (7 de noviembre); el monólogo de Eugeni Alemany «La persona que no descansa» (7 de febrero); el multipremiado «Los Yugoslavos» (8 de febrero), que cuenta con actores de reconocido prestigio como Javier Gutiérrez; la obra íntima y esperanzadora «14.4» (14 de febrero), dirigida por Sergio Peris-Mencheta; y la comedia negra de títeres «El verdugo» (24 de abril).

Habrá también dos espectáculos dirigidos a público familiar: el musical para toda la familia «El viaje de Greta» (30 de noviembre) de la compañía OFF; y el espectáculo de danza y títeres «La gata que quería cambiar la historia» (3 de enero), que se incluirá en la programación especial de Navidad.

Además, a la veintena de espectáculos, hay que añadir la programación escolar y los actos y actividades de asociaciones y colectivos como el de las fallas., la programación navideña y de Jazz, por lo que serán hasta 60 los espectáculos en el Gran Teatre.

Programación diversa

El concejal ha calificado la programación de «diversa» tanto por el público al que se dirige como por la heterogeneidad de las propuestas escénicas. También ha subrayado que se ha cumplido con el objetivo de ofrecer una programación de calidad y de precios asequibles.

De hecho, ha indicado que además de con recursos propios, esta programación es posible por la colaboración de diversas administraciones. Así, se cuenta con el apoyo del Programa Platea del Ministerio de Cultura, la Diputación de Valencia, el Institut Valencià de Cultura-Circuit Cultural Valencià y la Conselleria de Cultura, a través del programa de fomento del valenciano en el ámbito local.

Boluda ha recordado que «la programación aún no está cerrada y se seguirán perfilando algunos espectáculos como el de jazz, que queremos retomar, o se realizarán algunas ampliaciones en la programación escolar y de Navidad».

La venta de entradas de la mayoría de los espectáculos estará disponible de este miércoles, a partir de las 12 horas en la web de Vivaticket, en la web del Gran Teatre o en horario especial en la taquilla física del Gran Teatre mañana de 12 a 14 horas y de 17 a 19 horas.

Para el resto de obras y espectáculos, se anunciará por los canales oficiales del Ayuntamiento de Xàtiva y el Gran Teatre su puesta a la venta más adelante.