Un espontáneo provocó el lío EU-Ciudadanos Martes, 11 junio 2019, 00:44

No hubo oferta de pacto contra natura. Y sí la confirmación de por qué se dice que el cielo está empedrado de buenas intenciones. El supuesto ofrecimiento de EU a Ciudadanos para formar un alianza en contra del PSPV no fue tal. Lo ha reconocido el autor de este equívoco. En una nota de disculpa dirigida a M. A. Lorente, Enrique Argente, una persona con inquietudes ciudadanas, ha reconocido ser la persona que «sin representar a ningún partido intentó propiciar encuentros con diferentes opciones políticas para buscar consenso». Por lo que lamenta que «algún dirigente no haya entendido» que actuaba por su cuenta y a título personal y que ello haya podido «afectar a la credibilidad de Xàtiva Unida». De ser así, y no hay por qué dudar de su palabra, Argente habrá escrito sin querer su argumento más impactante. E. Argente Vidal (Valencia, 1945) es autor de una novela histórica, 'Tormentas', ambientada en los disturbios ocurridos en l'Alcúdia de Crespins en 1801, y 'Operación Verdi', un relato policiaco.

Los costes de la campaña electoral. En los mentideros socialistas atribuyen a EU una inversión electoral tres veces superior a la suya, que, según las fuentes consultadas, no llegó a los 20.000 euros. Una suma un tanto exagerada a nuestro modo de ver por cuanto si Xàtiva Unida hubiera destinado 60.000 euros a este fin el padre de Miguel A. Lorente no se habría encargado de conducir personalmente la furgoneta de propaganda arriba y abajo. Lo cual no quita para que la organización que dirige con puño de hierro el primer teniente de alcalde cesante vaya a tener que realizar más de un sacrificio durante los próximos meses. Máxime si pasa directamente a la oposición y no recibe más ingresos que los procedentes de las cuotas de los militantes. Porque la formación a la que pertenece es pequeña y en todas partes afrontó los comicios con demasiado optimismo.

Sanchis no se queda fuera. La concejal de Turismo saliente marca la diferencia. Es el tope de adhesión electoral del PSPV. La colocaron en el puesto número 7 de la candidatura que sometieron los socialistas setabenses al veredicto de las urnas en 2015 y obtuvieron siete concejales. La relegaron al décimo lugar de la lista y sacaron diez. No falta quien opina que deberían bajarla un poco más en las siguientes elecciones y si sale con barba, San Antón. Y si no, en fin.

Una muestra de ingratitud. Desconocemos qué o quién llevó a Artur Heras a morder la mano que le organizó la mayor exposición que jamás, repetimos: jamás hubiera podido soñar. Pero lo menos que debería haber hecho después de que el Ayuntamiento y la Iglesia destinaran cuatro edificios nobles a realzar su obra era reconocer el esfuerzo realizado y dar las gracias. No sacar una nota quejándose de que la iluminación de Sant Domènec dejaba mucho que desear, de que únicamente la Casa de la Enseñanza reúne los requisitos exigibles a un museo -Sagaz descubrimiento-, de que faltaban paneles informativos callejeros y, «en definitiva, más cariño institucional». ¿Le parece poca muestra de afecto y admiración que ambas instituciones pusieran a su disposición tantos inmuebles como a La Llum de les Imatges? Lo más sorprendente de todos modos es que refunfuñe porque un buen cliente, un gran especialista y él se presentaron un lunes sin avisar y se encontraron con que la muestra estaba cerrada al público. Debe haberse olvidado de qué día de la semana no abría sus puertas la sala Parpalló durante los 15 años que la dirigió porque la ciudad de Xàtiva no constituye una excepción a este respecto. Todos los museos valencianos, desde el IVAM al Museo de Bellas Artes San Pío V, pasando por el MUVIM, cierran los lunes.

Una cosa es cierta: no tiene suerte el Ayuntamiento de Xàtiva en el capítulo de honores. La pila bautismal de la Seo será 'Jordán fecundo', como reza el famoso retablo cerámico, pero sus «hijos con verdad» son de alivio. Cada vez que la corporación ha intentado homenajear a sus hijos ilustres ha tenido que soportar el divismo del homenajeado o su incomprensible ingratitud, como es el caso. Al lado de Heras, el cuñado de Rafael Perales Tortosa (1907-1937) se comportó como un señor. Porque aunque se aprovechó del impacto que tuvo la exposición que el Museo del Almudín le dedicó al autor de 'Gladiator' para abrir acto seguido un pequeño museo en la casa natalicia para liquidar la obra que dejó este paisajista y retratista al morir tempranamente a consecuencia de un bombardeo, primero donó cuadros y dibujos a Xàtiva. Detalle que no ha tenido Heras con la ciudad que le vio nacer, a pesar de que la corporación lleva años regalando serigrafías suyas a los visitantes ilustres. En una ocasión, por lo menos, de la manera más impertinente.

El regalo de Cerdà a Albiñana. La actualidad casi que nos obliga a contar un detalle que omitimos por elegancia y discreción en la crónica del acto que publicamos en 2018. Como se recordará, el ayuntamiento se dejó enredar por la Comisión 25 d'Abril y celebró los 40 años de la creación del monumento a los 'maulets' en el aniversario de la batalla de Almansa en lugar de en las fechas en que se produjo el sitio y asalto a la ciudad en 1707, que es lo que recuerda «el cudol». Pues bien, el orador invitado por dicha comisión para glosar la efeméride fue el expresidente del Consell preautonómico Josep Ll. Albiñana. ¿Y qué dirán que le regaló el alcalde Cerdà, ignorando que la actual pareja sentimental del abogado y exjuez Albiñana es la excompañera de Artur Heras, al concluir su inflamado parlamento en la Porta de Sant Francesc? La pregunta era retórica: Una serigrafía de Heras. La soga etcétera.

Movimiento parroquial. Durante el pasado mes de mayo fueron bautizados cinco niños en Xàtiva con nombres que van del Ámbar que se le impuso a una niña de la parroquia de San Pedro al Jaume con el que se incorporó a la comunidad cristiana por el sacramento del bautismo una criatura perteneciente a la de Santa María. Bodas únicamente únicamente se ofició una, y en la Seo. Al encuentro del Padre, en cambio, partió un parroquiano de los Santos Juanes; tres de cada una de las siguientes: el Carmen, Santa María y San Pedro, y diez de la Merced y Santa Tecla.

El obispo dará la confirmación. El obispo auxiliar de Valencia Javier Salinas será el encargado de impartir la confirmación a los niños de los Santos Juanes y de la Merced y Santa Tecla en una ceremonia que se celebrará a las 20 horas del próximo día 15 en la iglesia del antiguo convento de los mercedarios.