Los escolares de La Llosa de Ranes aprenden cómo se atiende una emergencia Efectivos de bomberos explicaron a los menores cómo llevan a cabo una intervención real y el material que utilizan

Los menores, en su visita al camión del Concorcio Provinical de Bomberos.

R. X. La Llosa de Ranes Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:46

El alumnado del CEIP Crist del Miracle han podido conocer la labor que desarrollan Bomberos y Policía Local ante una emergencia, gracias a una jornada en la que han participado efectivos del Consorcio Provincial y policías municipales.

Durante la actividad, los bomberos realizaron una demostración práctica en la que los niños y niñas pudieron conocer de cerca el camión que se utiliza como galería de entrenamientos y simulacros y que usan los bomberos para prepararse para una intervención real.

También tuvieron oportunidad de conocer un vehículo todo terreno equipado con las herramientas y materiales que se emplean en las labores de extinción y rescate, despertando gran curiosidad entre ellos.

Además, los profesionales explicaron de forma didáctica cómo funciona el servicio de emergencias 112. A lo largo de la jornada también colaboraron los agentes de la Policía Local de la Llosa de Ranes.

Con esta actividad se pretende que, desde pequeños, los niños y niñas puedan aprender de forma práctica cómo se actúa ante posibles situaciones de emergencia, valorando el trabajo fundamental que realizan los servicios de emergencia.