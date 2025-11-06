Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los menores, en su visita al camión del Concorcio Provinical de Bomberos. LP

Los escolares de La Llosa de Ranes aprenden cómo se atiende una emergencia

Efectivos de bomberos explicaron a los menores cómo llevan a cabo una intervención real y el material que utilizan

R. X.

La Llosa de Ranes

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:46

El alumnado del CEIP Crist del Miracle han podido conocer la labor que desarrollan Bomberos y Policía Local ante una emergencia, gracias a una jornada en la que han participado efectivos del Consorcio Provincial y policías municipales.

Durante la actividad, los bomberos realizaron una demostración práctica en la que los niños y niñas pudieron conocer de cerca el camión que se utiliza como galería de entrenamientos y simulacros y que usan los bomberos para prepararse para una intervención real.

También tuvieron oportunidad de conocer un vehículo todo terreno equipado con las herramientas y materiales que se emplean en las labores de extinción y rescate, despertando gran curiosidad entre ellos.

Además, los profesionales explicaron de forma didáctica cómo funciona el servicio de emergencias 112. A lo largo de la jornada también colaboraron los agentes de la Policía Local de la Llosa de Ranes.

Con esta actividad se pretende que, desde pequeños, los niños y niñas puedan aprender de forma práctica cómo se actúa ante posibles situaciones de emergencia, valorando el trabajo fundamental que realizan los servicios de emergencia.

