Los escolares de La Llosa de Ranes aprenden cómo se atiende una emergencia
Efectivos de bomberos explicaron a los menores cómo llevan a cabo una intervención real y el material que utilizan
R. X.
La Llosa de Ranes
Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:46
El alumnado del CEIP Crist del Miracle han podido conocer la labor que desarrollan Bomberos y Policía Local ante una emergencia, gracias a una jornada en la que han participado efectivos del Consorcio Provincial y policías municipales.
Durante la actividad, los bomberos realizaron una demostración práctica en la que los niños y niñas pudieron conocer de cerca el camión que se utiliza como galería de entrenamientos y simulacros y que usan los bomberos para prepararse para una intervención real.
También tuvieron oportunidad de conocer un vehículo todo terreno equipado con las herramientas y materiales que se emplean en las labores de extinción y rescate, despertando gran curiosidad entre ellos.
Además, los profesionales explicaron de forma didáctica cómo funciona el servicio de emergencias 112. A lo largo de la jornada también colaboraron los agentes de la Policía Local de la Llosa de Ranes.
Con esta actividad se pretende que, desde pequeños, los niños y niñas puedan aprender de forma práctica cómo se actúa ante posibles situaciones de emergencia, valorando el trabajo fundamental que realizan los servicios de emergencia.