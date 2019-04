Encuentro a favor de la tauromaquia organizado por el PP Martes, 16 abril 2019, 01:18

Esta tarde, a partir de las 20.30 horas, en la Casa de la Cultura de Xàtiva, el Partido Popular organiza una charla-coloquio reivindicativo en favor de la tauromaquia, con la presencia de la candidata a la lista del Congreso , Belén Hoyos, así como los candidatos del PP en aquellos municipios con prohibiciones de festejos taurinos, como Xàtiva, Paterna, Godella, Xirivella, Paiporta, Elda o Monovar, entre toros. También asistirán representantes del sector taurino, entras las que estará el club Taurino El Punteret y la Peña Taurina Socarrat de la localidad setabense, que se han mostrado muy beligerantes con la decisión del equipo de gobierno local de no programar festejos de este tipo en la plaza de toros, tras la consulta popular realizada en la que los ciudadanos, mayoritariamente, se mostraban partidarios de la no celebración. De hecho, actualmente están pendientes procesos judiciales al respecto, por no conceder licencia para la celebración de un acto en la Fira de Agosto, pero también al considerar que la consulta realizada no tiene carácter vinculante, además de ser ilegal. Desde los colectivos taurinos se anima al público en general a asistir al acto.