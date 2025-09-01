Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Restos de la hoguera hallada en la Sierra Mariola. Mariola Verda

Encuentran restos de una hoguera ilegal en pleno corazón de la Sierra Mariola de Bocairent

La Asociación Mariola Verda denuncia los hechos, que califican como un atentado contra la naturaleza y la seguridad, ante Policía Local y agente medioambiental

B. González

Bocairent

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:26

Restos de una hoguera y de residuos. Es lo que ha encontrado este lunes un vecino de Bocairent en pleno corazón del parque natural de la Sierra Mariola cuando la Comunitat aún se encuentra en riesgo extremo por incendios forestales y, por tanto, está prohibido hacer cualquier tipo de fuego.

Este vecino ha dado a conocer el hallazgo a la Asociación Contra Incendios Forestales Mariola Verda que, a su vez, lo ha puesto en conocimiento del agente medioambiental y la Policía Local, que han acudido al lugar para iniciar la investitación pertinente.

Los hechos se han producido durante la noche puesto que, según explican desde el colectivo, estos restos no estaban el domingo por la tarde. En concreto, los restos de la hoguera se han encontrado en la cabecera del río Vinalopó.

«Una acción que no sólo es incívica, sino que pone en peligro toda la sierra y las vidas que dependen de ella», señala a la asociación, que recuerda el verano que se está viviendo respecto a los incendios forestales. «Estamos viviendo uno de los peores periodos de los últimos años y todos conocemos el peligro. La información está ahí, pero aún hay quien por ignorancia o por irresponsabilidad, se cree con el derecho de jugar con fuego», apuntan y califican la actitud como «un atentado contra la naturaleza y la seguridad de todos».

Desde Mariola Verda recuerdan que está prohibido realizar picnic en el parque natural y que la montaña «es un patrimonio común que merece respeto y protección».

Afortunadamente, la Sierra Mariola no se ha visto afectada este verano, de momento, por ningun incendio o conato de incendio forestal por lo que se apela a la responsabilidad de la ciudadanía para que siga siendo así.

Cabe recordar que hacer una hoguera cuando está activado el nivel 3 por incendios está considerada como una infracción grave que puede acarrear multas que pueden ascender hasta un millón de euros.

