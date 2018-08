Embiste un coche de la Guardia Civil REDACCIÓN. Viernes, 31 agosto 2018, 01:19

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Bocairent a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, daños y contra la seguridad del tráfico tras protagonizar una «arriesgada» persecución, en la que puso en riesgo la vida de viandantes, ciclistas y restos de conductores de la vía y llegó a embestir con su vehículo varias veces a un coche patrulla del instituto armado, sin causar daños a los efectivos. Los hechos ocurrieron el domingo 26 de agosto por la tarde cuando la Policía Local de Beneixama alertaba a la Guardia Civil de Villena de que un turismo no había obedecido su señal de alto y estaba circulando a gran velocidad por la vía verde entre Biar y Villena. No obstante, el conductor se fugó y no fue arrestado hasta el martes.