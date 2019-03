El ejecutivo de l'Alcúdia, enfrentado por la gestión del servicio de recaudación tributaria Concejales de l'Alcúdia durante un pleno. / lp Compromís recuerda al PSPV que su programa conjunto de gobierno apostaba por la gestión pública y Salom no ve viable asumirlo ahora MANUEL GARCÍA L'ALCÚDIA. Jueves, 7 marzo 2019, 00:39

El último pleno de l'Alcúdia sirvió para escenificar las diferencias en el seno del gobierno municipal (PSPV y Compromís). Los socialistas del alcalde Andreu Salom votaron junto al PP a favor de la propuesta de contrato para mantener como hasta ahora la gestión y recaudación tributaria mientras Compromís, su socio de gobierno, votó en contra y se mostró crítico con la decisión del PSPV.

El contrato con una entidad privada, según explicaron fuentes de Compromís, tendrá un coste de 808.897 euros y una vigencia para dos años prorrogable tres años más, lo que supone un coste anual de 404.448 euros anuales.

Paco Sanz, portavoz de Compromís per l'Alcúdia y primer teniente de alcalde, recordó que su grupo viene manifestando desde hace tres años que, de acuerdo con el programa conjunto de gobierno Compromís-PSPV, «y al igual que ocurre en la inmensa mayoría de Ayuntamientos de la comarca, la gestión y recaudación tributaria debería ser pública y por tanto se debe remunicipalizarla».

Desde esta formación recordaron que los estudios efectuados en mayo de 2017 por la intervención y la tesorería municipales, cuando finalizaba el anterior contrato, prorrogado en tres ocasiones, «resultaron demoledores y no dejaban lugar a dudas: la gestión pública de estos servicios supondría un ahorro considerable para el municipio».

Así, continuó explicando Sanz, «frente a un gasto de la gestión privada de 368.580 euros anuales, la gestión por el propio Ayuntamiento tendría un coste de 147.078 euros el primer año, con la adquisición de las aplicaciones informáticas y de 111.744 euros en los años sucesivos, según el informe emitido por la intervención. El informe elaborado por la tesorería municipal, venía a concluir de manera similar con ahorros considerables para la hacienda municipal».

Compromís per l'Alcúdia no entiende los motivos por los cuales, «tras el conocimiento de estas cifras y sabiendo que la gestión pública es la dominante de manera muy mayoritaria en los distintos ayuntamientos, PSPV y PP hayan optado por continuar con una gestión privada más costosa para los contribuyentes y que no ofrece mejoras de calidad ante la alternativa planteada, sin efectuar ningún estudio en profundidad sobre la viabilidad del rescate del servicio».

Compromís per l'Alcúdia defendió que el Ayuntamiento asumiera la gestión al 100%, con una atención cercana y directa con oficinas en Alcudia, «con el personal actual subrogado y con la mejora de la calidad del servicio. Todo con un coste muy inferior al actual». La justificación de que el Ayuntamiento no contaría, en este momento, de personal y medios para poder efectuar la gestión «no es aceptable», agregaron, ya que Compromís propuso el paso a la gestión pública hace tres años y para el momento actual propuso que se mantuviera la prórroga actual del anterior contrato mientras se efectuaban todos los estudios, trámites y gestiones para que el servicio volviera a ser público a partir del 1 de enero del próximo año.

Según explicó Paco Sanz, esta propuesta de remunicipalización de la gestión y la recaudación tributaria «está más que justificada, no sólo para formar parte de su política la defensa de la gestión pública frente a la privada, sino porque era posible y, sobre todo, porque supondría un ahorro considerable para los ciudadanos y ciudadanas de la Alcudia. Si hubiera existido voluntad política y cumplimiento del programa de gobierno, no se hubiera llegado al final de legislatura con un tema para el que se han tenido tres años para resolver adecuadamente».

Por su parte, el alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom, atribuyó las críticas de Sanz «a una confusión, probablemente por falta de información» del edil. Explicó que se ha mantenido el actual modelo de gestión «porque ninguna de las alternativas que se han barajado era viable o satisfacía las mínimas exigencias de calidad». Añadió que las «limitaciones legales» sobre la contratación de personal han hecho imposible asumir directamente la gestión. También descartó que lo asumiera la Diputación «porque eso supondría dejar de tener atención diaria con tres personas como hasta ahora».

Recordó que los tres tesoreros que ha tenido el Ayuntamiento «han estado de acuerdo» en que la mejor opción en el contexto actual era seguir como hasta ahora. Sobre el informe de la segunda tesorera, ésta «decía también que en el contexto actual no era viable un cambio en el sistema de gestión».

Criticó que Compromís no diga que la secretaria y la jefa de Personal del Ayuntamiento hayan indicado de manera explícita que no era posible la subrogación de los empleados del servicio de recaudación.

En cuanto a los costes, Salom recordó que no sólo habría que pagar los sueldos de las personas, sino también otros aspectos como los costes de la plataforma informática, la asesesoría legal, la tramitación de subastas, las inspecciones de obra o las revisiones catastrales, por lo que «probablemente se puede concluir que aún resulta barato».

Finalmente, el alcalde señaló que «queda en el aire saber qué hubiera hecho Compromís si hubiera sido responsable del área de Hacienda. Probablemente lo mismo que ha hecho en sus concejalías: mantener la gestión privada como, por ejemplo, en la limpieza de los centros escolares».