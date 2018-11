La ejecutiva del PSPV cambia... de foto Asistentes a la Fira de Sant Martí el pasado fin de semana. Lunes, 12 noviembre 2018, 23:56

El perfil del PSPV de Xàtiva en Facebook llevaba inactivo desde el 22 de septiembre hasta que a las 11:09 del pasado sábado recobró vida no se pueden imaginar para qué. ¡Para cambiar la fotografía de la ejecutiva que ilustra la portada desde que Xelo Angulo se alzó con la secretaría local! La de ahora no difiere apreciablemente de la anterior, pero contradice lo que advertía Alfonso Guerra al respecto. Si para el entonces presidente del Gobierno el (socialista) que se movía no salía en la foto, para Xelo Angulo es la foto la que se mueve para que salgan mejor los ejecutivos. A todo esto, después de renovar la fotografía volvió a aletargarse hasta que a las 20:03 reemitió varios de los comunicados que el gabinete de prensa y Roger Cerdà habían difundido dos días antes.

Digital averiado. La confirmación de que no es oro todo lo que reluce en internet y de que la multiplicación del número de actores reduce a la mínima expresión el número de espectadores con que cuenta cada uno de ellos la tenemos aquí al lado. Una publicación de lo más regular, no de las decenas de órganos de expresión digital, perfiles y portales que languidecen y mueren a los pocos meses de nacer, tiene averiada su versión digital desde hace más de una semana y no se ha enterado, ya que de lo contrario algo habría comunicado a sus lectores. Y no les ha dicho ni mu.

Un «ladrón de esquelas» actúa en Xàtiva. No hay unanimidad en las personas que están al corriente de este hecho, pues mientras para unas no cabe la menor duda de que hay alguien que, desde hace unos días, se dedica a arrancar las esquelas mortuorias callejeras, con independencia de que se haya celebrado o no el funeral. Una versión que apuntaría a la existencia de uno o varios gamberros necrófilos o de un simple trastornado que estaría privando al conjunto de los vecinos de una información que resulta tan delicada. Para otras no hay tal y todo se reduce a un problema de hastío y de imagen muy concretos. Lo que sucede, según estas fuentes, es que el propietario de uno de los inmuebles en cuya fachada se colocan estas participaciones se ha cansado de que su establecimiento ejerza de tablón de anuncios fúnebres y los quita. En cuyo caso bastaría con que las funerarias acordaran colocarlas en otro lugar para que se respetara la voluntad del afectado y los vecinos y transeúntes de la zona en cuestión no se vieran privados de esta información social.

La feria vuelve con brío a sus orígenes. El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Xàtiva Miguel A. Lorente estaba exultante el domingo. La celebración de la segunda edición de Fira de Sant Martí, acto con el que el ayuntamiento pretende rememorar las fechas y el escenario (la plaza de Sant Pere) donde tenía lugar la primigenia Fira de Xàtiva, constituyó un rotundo éxito de público y de ventas. Especialmente para un charcutero de Castell de Castells que elabora embutidos de raíz mallorquina y para un frutero que comercializa frutos tan curiosos como granadas sin hueso y dátiles naturales de Elx. No agotaron las existencias, pero se fueron contentísimos del resultado. No como el encargado de montar una colchoneta elástica en la plaza de la Morera, que por cuestiones técnicas no pudo tenerla lista hasta primera hora de la tarde.

El maltrecho legado de Bruschetti. El morbo de la jornada mercantil radicaba, sin embargo, en saber qué diría el guía del 'Passeig pel llegat d'Attilio Bruschetti' que completaba el programa de la Fira de Sant Martí al pasar por delante del colegio que lleva el nombre del mecenas boloñés. ¿Haría alguna alusión al atropello urbanístico que el consistorio va a perpetrar en él? Como reza la canción: 'Ni una, ni mitja, ni cap/ ja no canta el capellà'. Le seguía un numeroso grupo de personas encabezado por concejales y militantes de Esquerra Unida y pasó por delante de las paralizadas obras del polémico pabellón multiusos como sobre ascuas. La comisión municipal de Patrimonio, reunida el pasado viernes, para aprobar entre otros puntos la modificación de este agresivo proyecto, tampoco se complicó la vida y ni el inexplicado revolcón que ha sufrido la iniciativa le hizo reconsiderar la pertinencia de la obra.

Obras en el antiguo Las Vegas. Las largas vacaciones de Las Vegas están a punto de terminar. El madrugador bar de la Alameda de Jaime I, 9 cerró a finales del mes de julio del año pasado por vacaciones, como venía siendo habitual, pero ya no volvió a abrir posteriormente. Casi un año después, su hombre fuerte se hizo cargo de la cafetería Caprichos, de la plaza de la Bassa número 32, con la intención de repetir el esquema con el que triunfó en la esquina de la Baixada de l'Estació. Y desde hace unos días el local está siendo sometido a una profunda reforma que ha conllevado la supresión de la barra. Las dos generaciones de setabenses que se acercaron a ella en más de una ocasión en pos de un café o deseosos de zamparse uno de sus buenísimos bocadillos la echarán de menos.