Pasillo afectado por la caída del techo. LP

Educación iniciará las obras del colegio de Sueca dañado por la lluvia antes de un mes

La Conselleria realizará también un informe sobre las condiciones de seguridad estructural de este centro centenario

A. Talavera

Alzira

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:26

Comenta

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha declarado el régimen excepcional de emergencia de las actuaciones de reparación de elementos en cubierta y retirada de falsos techos en el CEIP Cervantes de Sueca.

El director general de Infraestructuras, José María Larena, ha explicado que las obras, que comenzarán en un plazo no superior a un mes, tendrán una duración aproximada de tres meses y en ellas se invertirán 447.954 euros. Larena ya anunció que la Conselleria iba a acometer obras de emergencia en el centro educativo tras los desperfectos ocasionados por la antigüedad del edificio y por las lluvias del 29 de septiembre que provocaron el desprendimiento de un trozo de falso techo. Pocos días después se decidió clausurar el centro y reubicar a los alumnos en varias dependencias municipales.

Este lunes, desde la Dirección Territorial de Educación de Valencia se ha comunicado al Ayuntamiento de la localidad que la declaración de emergencia ya es efectiva. El edificio tiene un centenar de años y, en consecuencia, acumula un desgaste por el que el Ayuntamiento ya había pedido actuaciones al anterior Gobierno valenciano. Tras los desperfectos producidos hace un mes el centro se encuentra cerrado y el alumnado está en otras instalaciones.

El director general de Infraestructuras Educativas ha explicado que las obras incluyen la reparación de elementos en cubierta y retirada de falsos techos. Además, se realizará un informe relativo a las condiciones de seguridad estructural.

De esta forma, se realizará una revisión exhaustiva, así como la reparación e impermeabilización de la cobertura de tejas en aquellas zonas que presenten desperfectos visibles susceptibles de provocar filtraciones, canalización de aguas pluviales, conexión a bajantes y la impermeabilización del vuelo de las cornisas. También se van a identificar y asegurar todos los elementos de fachada sueltos o deteriorados para evitar posibles desprendimientos.

«En paralelo, la actuación a desarrollar a medio plazo sería la sustitución integral de la cubierta, entendida como la retirada completa del sistema actual y la posterior ejecución de una nueva solución constructiva que garantice el cumplimiento de las exigencias normativas en materia de impermeabilización y aislamiento térmico mediante un procedimiento ordinario de contratación», ha indicado Larena.

