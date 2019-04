El edil Fredi Juan deja el PP de Cullera REDACCIÓN. Viernes, 12 abril 2019, 01:30

Fredi Juan, concejal del PP en Cullera, anunció ayer que deja el grupo popular en el Consistorio y que pasa a formar parte del grupo de concejales no adscritos. «No puedo continuar formando parte de un partido que no ha valorado mi trabajo, un partido que me ha abandonado por completo, no son merecedores de mí. La dignidad de las personas está por encima de las siglas y es por ello que me he cansado de que me pisoteen». En las próximas elecciones formará parte de Ciudadanos.