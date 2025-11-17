La dramaturga setabense Maruxa Duart estrena en Medina del Campo una pieza sobre Isabel la Católica La obra se titula 'El guardián de los tiempos. Isabel I de Castilla' y se representa dentro del Congreso para la Reunificación de la Hispanidad que se celebra en esta localidad vallisoletana

La escritora, historiadora y dramaturga de Xàtiva Maruxa Duart estrena el próximo lunes en Medina del Campo (Valladolid) su pieza teatral 'El guardián de los tiempos. Isabel I de Castilla', dentro del extenso programa de actos del II Congreso para la Reunificación de la Hispanidad, previsto del 23 al 26 de noviembre en la ciudad vallisoletana y que dará cabida a autores de España, Argentina, Chile, Puerto Rico o Colombia.

No es la primera creación de Duart en torno a la figura de la reina. En 2016 publicó el volumen 'La leyenda de Isabel primera de Castilla: Cómo se construye un pensamiento'. Duart señala que «sobre el carácter y la personalidad de la reina escritores y cronistas difieren a lo largo de los siglos».

Pero añade que «para analizar la época de Isabel quizá hay que partir de la idea de que los monarcas debían inspirar miedo y temor, aunque también respeto, flexibilidad, escucha, y en el caso de la reina, ternura».

Tomando como base ese estudio en profundidad, la obra que estrena ahora cumple con el propósito de redimensionar su reinado. La propia Maruxa Duart dirige esta función. Cuenta para ello con un elenco integrado por María Montroy, Carlos Llorens y Rosa María Vilarroig, en una producción de Esperantia Media SLU (Francisco José Saavedra).

La iniciativa en la que se enmarca —impulsada por el IGEE, Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos— cuenta con diversos apoyos institucionales, como los de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE; la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid o Renfe, entre otros.

En su reivindicación de la reina, la autora setabense señala que «sufragó el Descubrimiento de América, impulsó primer estado nacional de Europa. Creó colegios, una universidad... Fue la primera reina en Europa en dar ayudas a las mujeres que amamantaban a sus hijos cuando sus esposos se encontraban en el frente o en otras situaciones. Impulsó los hospitales de campaña, propició el erradicar las violaciones de mujeres, de religiosas..., así como salvaguardar la seguridad de las gentes que eran asaltadas en los caminos, de los mercaderes que acudían a ferias», enumera.

Combatió «las bandolerías e injusticias de los señores que comandaban banderías de ladrones y malhechores, entre otras, con los tercios vizcaínos de Castilla. Sus hijas, a decir de Erasmo de Rotterdam, junto a las de Tomás Moro, eran modelo a seguir. Por ellas rodaron cabezas, la del propio Tomás Moro», cuenta.

Programación del Congreso

El congreso es denso en actividades (conferencias, presentaciones literarias, conciertos, teatro...) pero la figura de Isabel la Católica es la que mayores atenciones tiene puesto que se la considera el referente esencial para las aspiraciones de reunificación promovidas por la organización: el IGEE.

Así, además de la función de Maruxa Duart, que se representará en el Palacio Testamentario de Medina del Campo a las 18.00 horas o el concierto 'La música en la época de Ysabel la Católica', están previstas la lección magistral Ysabel la Católica y su huella en el Camino de Santiago, a cargo de María Mercedes Sanz de Andrés; Ysabel la Católica, una reina cristiana para ambos hemisferios, de Inmaculada Fernández o La reina Ysabel la católica y sus méritos para ser llevada a los altares, a cargo del sacerdote José Luis Rubio Willen, director de las acciones encaminadas a reclamar su canonización.