DIEZ DÍAS DE FOLCLORE Y TRADICIÓN

SOFÍA SÁNCHEZ. MOIXENT SE PREPARA PARA UNA INTENSA SEMANA DE CELEBRACIONES, ARTE, MÚSICA, JUEGOS Y GASTRONOMÍA. LAS FIESTAS PATRONALES, EN HONOR AL SANTÍSSIM CRIST DEL MONT CALVARI Y LAS VENERABLES SANTES RELIQUIES, PRESENTAN ESTE AÑO UNA AMPLIA PROGRAMACIÓN FESTERA, QUE REPRODUCE LAS PRINCIPALES TRADICIONES DE LA LOCALIDAD PERO QUE TAMBIÉN INCLUYE ACTIVIDADES DIVERSAS PARA TODO TIPO DE PÚBLICOS.
UNOS DE LOS EVENTOS MÁS ESPERADOS DEL PROGRAMA ES LA APERTURA DE LA VIII MOSTRA DE ARTISTES MOIXENTINS, QUE SE CELEBRA CADA DOS AÑOS. DURANTE TODAS LAS TARDES DE LA SEMANA DE FIESTAS, LOS MOIXENTINS TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR DE LA MUESTRA DE LAS MEJORES PIEZAS DE ARTE DE ARTISTAS LOCALES, ENTRE LAS SIETE Y LAS NUEVE DE LA TARDE.
ESTE AÑO TAMBIÉN SE CELEBRARÁN LOS 'AUTOS LOCOS', EL DÍA 24 A LAS CINCO Y MEDIA, UNA ACTIVIDAD QUE SE RECUPERÓ EN LAS FIESTAS DEL AÑO PASADO Y TUVO UNA GRAN ACOGIDA. LA SALIDA SERÁ DESDE LA PLAZA DE LA IGLESIA.
LA COMISIÓN DE FIESTAS 2018, SERÁ PRESENTADA MAÑANA A LAS OCHO, CON LA LECTURA DEL PREGÓN DESDE EL AYUNTAMIENTO. POR SU PARTE, EL CONCEJAL DE FIESTAS, VICENT DUBAL, HA AGRADECIDO A LOS FESTEROS SU LABOR, LIDERADOS POR ESTEFANÍA SANCHIS. «SU DEDICACIÓN DESINTERESADA HACE QUE LOS HABITANTES DE MOIXENT DISFRUTEMOS DE UNAS GRANDES FIESTAS, COMO SE MERECE NUESTRO PUEBLO», HA DECLARADO VICENT DUBAL.
EN LA NOCHE DEL LUNES 20 SE PRESENTARÁ A LA REINA DE MOIXENT, NÚRIA JORQUES, EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. EL CONCEJAL DE FIESTAS ANIMABA A LA JOVEN A «DISFRUTAR DE CADA MOMENTO» EN UNOS DÍAS QUE PASAN FUGAZMENTE.
DURANTE LAS FIESTAS, SE CELEBRARÁN ACTIVIDADES LÚDICAS PARA TODAS LAS EDADES COMO CAMPEONATOS DE PETANCA Y AJEDREZ, EN LA MAÑANA DE HOY, Y DE TRUC Y PARCHÍS, EL DÍA 20 DE AGOSTO. LA FINAL TENDRÁ LUGAR EL 22 A LAS CUATRO.
LOS ACTOS TAURINOS, GRANDES PROTAGONISTAS EN ESTAS FIESTAS PATRONALES, DARÁN COMIENZO HOY A LAS SIETE DE LA TARDE EN LA CASA RABOSA CON DOS 'BOUS EN CORDA' Y CONTINUARÁN DURANTE EL RESTO DE DÍAS CON DIFERENTES FESTEJOS. EL EVENTO TAURINO MÁS ESPERADO SERÁ EL 23 DE AGOSTO DE MADRUGADA, EN LA 'GRAN NOCHE TAURINA', CON DOS TOROS EMBOLADOS Y LA SUELTA DE VAQUILLAS.
LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS SON OTRO DE LOS PUNTOS IMPORTANTES DEL CALENDARIO FESTIVO DE MOIXENT Y COMENZARÁN MAÑANA CON LA SOLEMNE MISA EN HONOR A LOS SANTOS DE LA PIEDRA, A MEDIO DÍA EN SANT PERE. LA OFRENDA DE FLORES A LAS SANTES RELÍQUIES TENDRÁ LUGAR EL DÍA 21, TRAS LA ENTRADA DE LA REINA DE VALENCIA, MARÍA PENADES, A LAS SIETE Y MEDIA. PERO HABRÁ QUE ESPERAR A LOS DOS ÚLTIMOS DÍAS DE FIESTAS, 25 Y 26, PARA PRESENCIAR LOS PRINCIPALES ACTOS RELIGIOSOS, CON LA SOLEMNE MISA A LAS DOCE, EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO Y A LAS VENERADAS SANTES RELÍQUIES, RESPECTIVAMENTE.
EL BROCHE DE ORO DE LAS FIESTAS PATRONALES LO PONDRÁ LA PROCESIÓN EN HONOR A LAS SANTES RELÍQUIES, A LAS OCHO DE LA TARDE, EL ÚLTIMO GRAN ACTO QUE CERRARÁ DIEZ DÍAS DE EMOCIÓN Y TRADICIÓN MOIXENTINA EN LA QUE SE VUELCA TODO EL PUEBLO.