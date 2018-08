El COR no dice esta boca es mía Martes, 28 agosto 2018, 00:40

El Ayuntamiento de Barxeta (Esquerra Unida) se ha pronunciado radicalmente en contra de la instalación de una planta de valoración y eliminación de residuos industriales no peligrosos en la cavidad de una antigua cantera situada entre el Tossal Negre y las lomas del Ametler y de la Tòrtora. En idénticos términos se ha manifestado una organización ecologista cuya estructura, normas de funcionamiento y número de afiliados en la localidad se desconocen. El que no ha dicho nada al respecto es el COR, principal interesado en que se creen este tipo de instalaciones. Una semana después de reiterar su deseo de poner en marcha cuanto antes alguno de los minivertederos de los que nos viene hablando desde hace tres largos años, uno de los consistorios que lo integran y uno colectivo ecologista tan «democrático y representativo» como los que forman parte de su consejo social se posicionan en contra de la creación de uno de ellos y no dice esta boca es mía. Cualquiera diría que se ha creído de verdad que tener que abonarle un millón de euros anuales a la empresa que traslada las basuras al quinto pino es un acierto de su gestión.

Aparcamientos indebidos. El Partido Popular ha vuelto a la carga con el tema de los aparcamientos indebidos. «¿El alcalde por sorpresa Ignacio Reig nos puede explicar -Se podía leer en su órgano de expresión- qué hacen estos coches, a fecha 23 de agosto, aparcados a sus anchas, en el paseo de la Alameda?» Pregunta que trasladaba también al concejal de Movilidad Miguel A. Lorente y no al alcalde Cerdà porque «está de vacaciones».

Compromís sigue sorprendiendo. Copromís no deja de sorprendernos en muy diferentes cuestiones. Tras poner mucho interés en que se supiera que fue la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Xàtiva Cristina Suñer la que se opuso a la reprobación de Jorge Rodríguez solicitada por el edil de ciudadanos Juan Giner, el pasado día 24 emitió un comunicado para matizar que, más que nada, desaprobaba que Roger Cerdà no hubiera nombrado alcaldesa accidental a Francesca Chapí porque suponía un incumplimiento de la propuesta que él mismo formuló en el año 2016 acerca de quién le sustituiría en su ausencia. No porque Cerdà no tuviera derecho a recelar de EU «tras los acontecimientos sucedidos en el año 2015 cuando el primer teniente de alcalde, Miquel Lorente, le sucedió en el cargo». Ni porque considere que la alcaldía en funciones tenga alguna importancia, ya que, según señala la aludida nota, «es un cargo totalmente intrascendente y meramente representativo que consiste en firmar facturas y tomar alguna decisión en caso de emergencia».

Coste real de la Fira. Alguien, con buen criterio, ha emplazado al tripartito municipal setabense a evaluar cuál es el coste real de la Fira d'Agost, cuál es el resultado socio-cultural que arroja y cuál el retorno económico que supone para la ciudad de Xàtiva. Un enfoque obligado en cualquier orden de la vida, pero que está condenado al olvido y al desprecio político porque no hay consistorio en el mundo que se plantee la pertinencia de celebrar unas fiestas patronales o locales en términos socio-económicos.

Traslado comercial en Xàtiva. L'Ibèric, la jamonería de éxito, se traslada de la alameda de Jaime I, número 19 al 60. En concreto al local que desocupó a finales del año pasado la firma comercial Benetton. Un local mucho más amplio que encima le permitirá ocupar una terraza mucho más amplia que la que ahora le permite la vecindad con La Ibense y Granier. El grupo L'Ibèric, creado en el año 2013 por el empresario gandiense Salvador Terol Cintas, posee otros establecimientos para sibaritas como éste en las ciudades de Gandia, Oliva, Dénia y Murcia. De la gerencia de L'Ibèric de Xàtiva, SL se ocupa desde hace un tiempo José Antonio Vidal Piquer.

Las novedades comerciales las completan esta semana el inicio de las anunciadas obras de reforma de la perfumería Druni, de Alameda, 26. Tal como les adelantamos a finales del mes de febrero, la dirección de esta potente firma estuvo sopesando durante mucho tiempo si trasladar a clientes y empleados a las otras tiendas que posee en la calle Gregorio Molina y el centro comercial y acometer las obras de una vez o ir acondicionando el local de la antigua ferretería Molina por fases. Por lo que todo apunta a que ha optado por llevarlas a cabo de una vez.

Cumpleaños infeliz. Menudo aniversario le está dando el propio Ayuntamiento de Xàtiva a la bicentenaria Font del Lleó. Primero le estampan unas chapas rojas con el nombre de Xàtiva como telón de fondo y luego se dedican a celebrar la efeméride sin restaurar siquiera la placa de mármol negra que recuerda la fecha de su construcción (1818). Con razón se pregunta también el colectivo Iniciativa Cívica Centre Històric cómo tuvieron el valor de aludir a dicho rótulo en el monolito colocado por el consistorio durante la pasada feria. Además, cabe recordar que el inicial vídeo que difundió el concejal del propio Ayuntamiento Alfred Boluda evocando el aniversario que iba a cumplirse no han pasado.