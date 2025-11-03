Detienen en Almussafes a un hombre que robó joyas a dos ancianas mientras paseaban El rápido aviso de los vecinos que observaron el robo hizo posible que los agentes arrestaran al ladrón

A. Talavera Alzira Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:32

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Almussafes han arrestado este lunes a un ladrón que había actuado en plena calle. La colaboración ciudadana ha sido clave para la rápida detención de un individuo que había sustraído joyas a dos vecinas mayores mientras paseaban por las calles del centro del municipio.

Gracias al aviso inmediato de varios vecinos y vecinas, los cuerpos de Policía Local de Almussafes y Guardia Civil han podido intervenir con rapidez y detener al presunto autor de los hechos.

El Departamento de Seguridad Ciudadana ha expresado su agradecimiento más sincero a todas las personas que han colaborado y ha felicitado a los efectivos policiales por su eficiente actuación.