El año del despegue para el Misana Alberic Conjunto cadete masculino con su técnico Alberto Castaño. / lp El club de la Ribera Alta experimenta el mayor crecimiento desde su nacimiento y opta a varios objetivos esta misma temporada REDACCIÓN ALZIRA. Lunes, 29 abril 2019, 23:34

A punto de conseguir la promoción a autonómica y primera zonal en los dos equipos senior y ocupando los primeros puestos de las clasificaciones en todas sus categorías, el Club Básket Misana Alberic, se consolida como uno de los clubes importantes no solo de la comarca sino de la provincia.

En boca de sus máximos dirigentes, este séptimo año desde su fundación ha sido el de despegue al completo en todas sus categorías. Con equipos que van desde los más pequeños de la casa (babies) hasta los curtidos seniors. Para el año que viene, el club a través de su campus de verano, espera poder superar la centena de niños, en una localidad donde predomina el fútbol.

Para ejemplo sirva el cadete masculino, conjunto que el año que viene pasa a junior y que ha sufrido una transformación revolucionaría en lo deportivo. De la mano de su entrenador Alberto Castaño, han conseguido hacer un núcleo solido siendo una de las referencias en el club y con una evolución que no ha dejado indiferente a nadie.

«El año pasado teníamos un equipo muy justo. Algunos entrenamientos solo venían 5 jugadores y a día de hoy somos 18», explica su entrenador. «Somos la categoría que mayor crecimiento ha sufrido, no solo en número de jugadores sino en rendimiento deportivo. El año pasado no se ganó ningún partido. Se sufrió mucho para sacar hacía adelante el proyecto y este año hemos obtenido la recompensa con once victorias hasta el momento que nos hizo soñar con llegar a la fase final. Lo realmente bonito es ver como jugadores del pueblo, que tenían que irse a otras localidades, están retornando al club siendo una pieza muy importante en el desarrollo», dijo.

El club pone su mirada ahora en el Trofeo Federación, una competición posterior a la fase liguera, donde depositan sus esfuerzos para traer el título a Alberic, lo cual sería un llamamiento para que se apunten más niños y niñas y hagan de este deporte una referencia local.

Tres atractivas claves para seguir creciendo. Primero, con un elenco de entrenadores con amplia experiencia y títulos en el mundo del baloncesto y en la formación de niños; segundo con el campus de verano de baloncesto, que volverá tras el parón del pasado año, y que se celebrará en la localidad durante el mes de julio, con la tecnificación y la diversión como piezas claves y; tercero, con el reciente título conseguido por parte del Valencia Basket en la EuroCup que está haciendo este deporte más visible entre los más jóvenes y no solo como un pasatiempo sino como un lugar donde los valores y la formación está garantizada.

Con el pabellón Bernat Martínez como testigo, que sufrió una transformación para tener más pistas de baloncesto esta temporada, y con la promesa del alcalde Toño Carratalá de ampliar las instalaciones para albergar mas pistas en los exteriores de éste, los responsables del club pondrán todo su esfuerzo en hacer visible el nombre de Misana Alberic como una referencia para pequeños y mayores aficionados al baloncesto.