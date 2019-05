La desconocida rectoría de Novetlè Protesta del Teresa Coloma. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:49

La razón de que ningún miembro del extinto Pacto de Sant Domènec aclarase al quejoso propietario de un chalet sito en la Rectoria de Novetlè si, de ahora en adelante, se les considerará parte de Bixquert a estos efectos o sólo se continuarán acordando de ellos a la hora de cobrar tasas y arbitrios nos la podemos imaginar. Son contados los vecinos que conocen la existencia de esta partida setabense. Para los que no lo saben, se encuentra al oeste de Bolbens, entre los términos de Canals y Novetlè y la A-7.

La desmembración eclesiástica de 1534. Además de a este topónimo, la Rectoría de Novetlè da nombre todavía a un camino que desemboca en las primeras cuestas del antiguo puerto de l'Olleria. Al igual que ocurrió con el resto de lugares y alquerías de moriscos de la zona, la parroquia de Novetlè se desmembró eclesiásticamente de la de Xàtiva en 1534, según podemos leer en el informe que el arzobispo Fabián y Fuero envió al secretario de Estado Floridablanca en 1782, cuya copia se conserva en el Archivo Municipal de la plaza de la Trinidad.

EU ganó la pugna del pabellón. La pugna por ser quien más mejoras se comprometía a introducir en el pabellón de balón volea también fue homérica. Las reformas prometidas inicialmente por las fuerzas más cautas fueron desbancadas por el PSPV, que se ofreció a ampliarlo. Se ignora cómo y en qué sentido. Una propuesta que no tardó en ser batida ampliamente por EU. La formación que encabeza MA Lorente dobló la apuesta, brindándose a construir uno nuevo en la campa que hace las veces de aparcamiento durante la Fira dels Animals. La propuesta la ilustraba con una figuración de lo más aparente de cómo quedaría. Un edificio con grandes cristaleras en el flanco, se supone que para aprovechar las horas de sol que hay en Xàtiva tanto en invierno como en verano.

Vila-real alquila una piscina. La antigua piscina Murta no recuperará las características olímpicas que tenía cuando se construyó porque la candidatura que proponía esta solución, Ciudadanos, únicamente ha sacado dos concejales. Pero como a Pedro Aldabero le dé por imitar a su correligionario de Vila-real, esa ciudad que igual no termina de hermanarse con Xàtiva porque quienes defendían esta propuesta eran las exconcejalas nacionalistas caídas en desgracia, el día menos pensado le alquila la piscina a un chaletero o a cualquiera de los dos polideportivos de Bixquert para demostrar que el compromiso de preocuparse más por los residentes en esta partida iba en serio. El PSPV de dicha localidad de La Plana anunció poco antes de las elecciones que alquilaría la pileta de un gimnasio cerrado y renovó la mayoría absoluta que poseía. Ricardo Medina, miembro de la ejecutiva de Xelo Angulo, maldecirá su suerte en cuanto se entere por no haber podido hacer lo mismo con el suyo.

Sensatez ciudadana. De lo más esperanzador resultó que mientras los partidos prometían la Luna, los votantes dieran alguna que otra muestra de que ellos continuaban teniendo los pies en el suelo. Es el caso de la señora que se dirigió a varios de ellos indicándoles que se conformaría con que repusieran el árbol perdido o taparan provisionalmente de una menos peligrosa el alcorque excavado frente a la escuela infantil El Corro, de Germanies, 6, antes de que ocurra un accidente.

Santa Rita Rita. La resistencia del claustro de profesores y el AMPA del colegio Teresa Coloma a que el nuevo centro de salud se construya en el solar situado junto a la escuela está siendo más dura de lo que se pensaba. El uso de las criaturas como fuerza de choque y el cambio de bando de alguno de los partidos presentes en el consistorio saliente obligaron al PSPV a recordar que la segregación de la parcela de 1.462 metros cuadrados, paso previo para cedérsela a la Conselleria de Sanitat y que esta emprenda las obras, fue aprobada el 25 de marzo por unanimidad en la junta de gobierno local. Órgano en el que están o estaban representados el PSPV, EU, Compromís y PP.

La plaga no acabó con el nopal. Una cochinilla del carmín acabó con las chumberas -paleres- existentes a ambas vertientes del castillo. Pero sea porque esta plaga que se detectó por primera vez en Almería no era tan mortal como se creía o porque esta planta invasora de origen mejicano es más dura de lo que se pensaba, lo cierto es que en Bixquert han vuelto a florecer esta primavera. Y eso que en Murcia, por ejemplo, mató al 90% de los ejemplares existentes en el litoral.