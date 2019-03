«Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo» Cerdà practica el 'do fueres haz lo que vieres' como nadie. Martes, 5 marzo 2019, 01:09

Josep Sanchis Martínez ha hecho notar en sus 'Memòries del meu pas per l'Administració local', subtitulado 'Amb tast de sabor amarg', una manifiesta contradicción. La existente en la distinta actitud adoptada por el consistorio ante dos carteles parecidos. El que terminó anunciando la última concentración de motos Harley Davidson celebrada en Xàtiva en la Fira d'Agost de 2015 porque sus promotores renunciaron a partir de entonces a promover nuevos encuentros y el de Firall de 2019. La presión que ejercieron las feministas sobre el concejo obligó a retirar el cartel de la exhibición motociclista porque en la figura central, un dibujo de estilo pin-up en realidad, era una policía en desmangado y calzón corto imponiendo una multa de aparcamiento. Y sin embargo nadie ha dicho nada del que anuncia el certamen agrícola «organizado por la propia institución municipal», a pesar de que en él aparece también una supuesta 'collidora' en calzones más cortos que los de la agente de las Harley. Y encima está pisando con sus botas de caña la cabeza de una piel de oso (sintético). «¡Qué difícil nos resulta ser justos y ponderados!», concluye el incansable Josep Martínez.

El disputado voto de l'Hort de Mora. La Asociación de Vecinos de l'Hort de Mora puede darse por satisfecha. El día 28 el concejal Ignacio Reig se comprometía a eliminar los bolardos peligrosos existentes en sus calles, y, en particular, el plantificado en mitad de un paso de peatones. El día 1 Compromís denunciaba la muerte de un almendro y un pino de los jardincillos de la barriada. Y el día 2 nos enterábamos de que Miguel A. Lorente está dispuesto a invertir de 4,2 millones de euros para dotar de ascensor a los 15 bloques del barrio, si cada propietario de vivienda aporta 6.350 euros a la financiación de las obras. ¿Alguien da más? Denlo por supuesto. El mismo Lorente, sabedor de que por quedar bien con unos podría estar quedando mal con otros muchos, escribía al día siguiente en su diario que «esta medida podría aplicarse en otros barrios de la ciudad donde se dé el mismo problema».

La preocupación circulatoria del PP. El PP por su parte se quejado de las dos semanas que lleva cortada al tránsito por obras la calle de San Pedro a partir de la plaza de Benlloch. De las inopinadas vallas colocadas el pasado fin de semana en el cruce de Calderería con Vallés. Y de las interminables 'obres de la Seu' que se están llevando a cabo desde hace un montón de meses en la calle de Ximén de Tovia.

Minguet presume de apoyo. Compromís aprobó el sábado, con el respaldo del 90% de la militancia, la candidatura que presentará a los comicios locales de mayo. La única persona no afiliada al Bloc que forma parte de la lista que encabeza Ferran Minguet Aznar es la número 2, María Roca Vila. Los demás puestos los ocupan, por este orden, Jordi Gimeno, J. Mª Sebastià, Reis Gallego, Xavier Vidal, Eliseo Oviedo Millán y J. M. Gª Company.

Inmuebles de lujo en venta. En un visto y no visto desapareció del portal de una inmobiliaria la referencia de la casa de Xàtiva que vendía uno de los concejales que más poder tuvo en tiempos de Alfonso Rus. Se trataba, por más señas, de un impresionante chalet con huerto situado en el casco urbano cuyos acabados interiores eran tan de lujo y fantasía como el precio: 1.260.000 euros, con rebaja. Sorprendentemente, dicha agencia negocia asimismo la venta de la casa del siglo XVIII que alberga el hotel Virgen de las Nieves y el restaurante Barroc. Un inmueble de 869 metros cuadrados, con ocho habitaciones, diez baños, con jardín y piscina. Y la venta de la casa de la plaza de la Trinidad que formó parte del convento de los Trinitarios (siglo XIII). Un casoplón de 1.200 metros cuadrados, 6 habitaciones y tres baños y otros tantos aseos, con jardín de 200 metros cuadrados, cuyo precio, rebajado en 322.222 euros, es de 1.900.000.

Un invierno muy seco. Se acentúa la tendencia meteorológica que empezó a manifestarse a finales del año pasado. Al menos, por lo que a las precipitaciones se refiere. Durante todo el mes de febrero no cayó una sola gota de agua, frente a los 26.6 mm. de media de la estación. Un escasez tanto más grave si se tiene en cuenta que en enero sólo se registraron 0,4 mm y que la sequía total ha continuado en marzo , cuando en 2018, a estas alturas del año, se llevaban acumulados 137,8 mm. Para terminarlo de arreglar la media termométrica de febrero de 2019, 12.0º, fue una décima más alta que la de la estación y hasta ahora marzo está siendo 0,2º más caluroso que la media del mes, que se sitúa en los 14,5º.

Con falta de ortografía incluida. La Mancomunidad de Municipios de la Costera y La Canal persevera en el error de financiar autobuses (2) para facilitar la asistencia a manifestaciones de su agrado. Perversión de la expresión popular que sólo practican institucionalmente los regímenes totalitarios. Por una cuestión obvia: sea bueno o malo el motivo que inspira la convocatoria, el medio de transporte se lo tiene que pagar cada cual, si de lo que se trata es de mostrar adhesión a una causa. Para terminarlo de desarreglar, la mancomunidad ha añadido este año una falta de ortografía a esta muestra de dirigismo de resonancias franquistas. El lema de la propaganda es 'A la manifestació amb bus', cuando no se dice 'amb bus' sino 'en bus'. Tanto en valenciano como en castellano. Porque no vas con el bus del bracete o al hombro, sino dentro de él. En el bus.

La enriquecida fauna local. No sólo de jabalíes están llenos nuestros campos y montes. La población de ardillas, inexistentes en la comarca hace 50 años, no ha parado de crecer. Y no es raro verlas en Bixquert subiendo y bajando de los pinos para conseguir comida.

El don de gentes de Cerdà. La capacidad del alcalde Roger Cerdà de adaptación al medio tiene asombrado a más de uno. Se mimetiza con el entorno más deprisa que un camaleón. Va a verle un ciclista que está dando la vuelta a España para recaudar fondos para luchar contra tal o cual enfermedad y no falla: se monta a la bicicleta. Se celebra la procesión de clausura del XII Encuentro de Hermandades y Cofradías del Santo Sepulcro, ¿y quién lleva la 'vesta' como si hubiera sido clavario toda su vida? El alcalde de Xàtiva. ¿Cuándo se encasquetó el sombrero de paja toquilla que le regaló una delegación de artesanas de la Cooperativa de Producción Artesanal Padre Rafael González, de Ecuador? En cuanto se lo dieron. No lo duden. Es un Zelig.

Tres meses para reponer unas papeleras. El equipo de mantenimiento, se supone que de la delegación de parques y jardines, ha logrado otra marca de velocidad. Invertir casi tres meses en reponer las papeleras que retiró de la avenida de Selgas antes del día de la Constitución con el fin de que no representaran una molestia para los feriantes de Navidad. Y porque le dimos un toque a la concejala desde esta sección y son pocas, que si llega a haber las debidas, aún no las habrían colocado todas.