Denuncian la ausencia de una menor en Albaida B.G. La vall d'albaida Miércoles, 10 julio 2019, 09:27

La Guardia Civil de Albaida busca a una menor, hoy cumple 14 años, de quien su familia no tiene noticias desde hace más de una semana. Según informa un familiar cercano, al parecer la menor se fue voluntariamente con un hombre mayor de edad, con el que, parece ser, mantenía una relación. Sin embargo, la preocupación fue en aumento puesto que desde ese día no han podido contactar con ella, por lo que la abuela de la menor, con la que convive en estos momentos, denunció su desaparición. La búsqueda de la menor ha sido confirmada por el alcalde de Albaida, Josep Antoni Albert, quien asegura que tanto la Guardia Civil como la Policía Judicial están investigando el paradero de ambos. El hombre no reside en Albaida aunque pasaba temporadas en la localidad