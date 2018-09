Denuncian que Algemesí se queda sin el servicio de reposición de señales de tráfico REDACCIÓN Algemesí Jueves, 6 septiembre 2018, 15:38

El grupo municipal Més Algemesí ha lamentado que el municipio se ha quedado sin el servicio de reposición de señales y pintura vial por no haberse llevado a cabo la renovación del contrato con la empresa encargada del mismo.

«El tiempo se le ha echado encima al concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, que no ha sido previsor y no ha llevado el pliego de renovación a tiempo», critican desde Més Algemesí, quien achacaba esta situación a un equipo de gobierno no previsor y «el actual equipo de gobierno ha demostrado que sabe planificar las cosas».

Explican que el contrato con la empresa finalizó el pasado día 15 de agosto y no se ha realizado una nueva adjudicación. «No estamos hablando de un contrato de poco volumen sino de más de 100.000 euros anuales», se insiste desde este grupo municipal.

Més Algemesí es aún más crítico y asegura que el problema «es que el Ayuntamiento tampoco tiene personal suficiente ni la capacidad adecuada para prestar correctamente este servicio. No tenemos señales ni maquinaria y si lo quisieran comprar, sería necesario hacer un proceso público de licitación, con lo cual llegaríamos al mismo punto».

«Consideramos inadmisible e intolerable haber llegado a esta situación por falta de planificación política», insiste y pide que se elabore «ya» el pliego y que se inicie la nueva licitación, «dado que la no prestación incidirá negativamente en la seguridad vial local y en multitud de actos y fiestas, puesto que el servicio también se encargaba de la colocación de las vallas.