El PP denuncia que el Centro de Día de la Pobla del Duc lleva ocho años con luz de obra Centro de Día de Mayores de La Pobla del Duc. / lp El alcalde socialista lo niega y asegura que en estas dos legislaturas han invertido casi 100.000 euros en subsanar las deficiencias BELÉN GONZÁLEZ LA POBLA DEL DUC. Jueves, 23 mayo 2019, 00:34

El Partido Popular de la Pobla del Duc denuncia la irregularidad del servicio de luz en el Centro de Día de Mayores de la localidad, al llevar funcionando desde su apertura con la luz de obra, «sin que el gobierno actual, del PSPV, haya hecho nada por dar seguridad jurídica al local» y advierte del peligro que puede suponer para los usuarios.

Los populares aseguran que las facturas, que le han llegado de «forma anónima», demuestran que la conexión eléctrica continúa a nombre de la empresa que construyó el edificio.

Recuerdan que el edificio se concluyó en 2011 estando ellos en el gobierno y que sólo faltaba dar de alta la luz y el agua para su puesta en servicio, algo que debería haberse encargado el nuevo gobierno. «Así gestiona el PSPV en la Pobla del Duc», critican y afean al alcalde, Vicent Gomar el «no haber tenido tiempo o no querer legalizar esta situación».

«Es muy grave, dado que si no se cuenta con un servicio de luz adecuado podrían haber problemas si ocurre algún tipo de incidente. Los seguros ponen pegas para costear cualquier desperfecto si no están todos los servicios en regla, y aquí el servio de energía eléctrica no lo está», lamentan y alertan el riesgo que supone para la veintena de personas que acuden cada día al centro.

Por su parte, el alcalde, Vicent Gomar, niega la denuncia de los populares. Todo lo contrario, asegura que desde que llegaron al gobierno han tenido que invertir casi 100.000 euros en arreglar deficiencias del edificio que dejaron, no ya sólo de la instalación eléctrica, sino del plan de incendios o el tener que hacer un nuevo aseo que fuera accesible para personas mayores.

Gomar insiste en que ya está regularizado desde hace varios años la titularidad del servicio y que el consistorio paga con regularidad las facturas. Es más, asegura que las facturas que han dado a conocer no son las del Centro, porque la dirección que se indican corresponden a otro lugar pero no al del edificio.