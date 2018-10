Cullera rehabilitará el Pont de Ferro y construirá un mirador REDACCIÓN ALZIRA. Jueves, 25 octubre 2018, 23:53

El Ayuntamiento de Cullera ha encargado un proyecto de rehabilitación integral que frene el deterioro de una de las joyas de la corona de la obra pública de principios del siglo pasado y emblema urbano. Así lo anunció el alcalde, Jordi Mayor, durante su visita, junto al presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, a la exposición itinerante 'Ponts de Ferro de la Ribera del Xúquer. 100 anys unint pobles', que hasta el próximo día 29 acoge la Casa de la Enseñanza.

Mayor aprovechó la ocasión para avanzar que el ayuntamiento destinará 214.000 euros de una Inversión Financieramente Sostenible (IFS) de la Diputación para reformar el puente, convertirlo en un mirador sobre el Xúquer y ponerlo de nuevo en valor.

«Mucha gente me para por la calle y me pregunta cuándo le vamos a dar una manita de pintura. Hemos esperado porque no queríamos darle solo una mano de pintura, sino tener los recursos suficientes para levar a cabo una rehabilitación integral del puente», explicó.

Destacó que la intervención supondrá «un cambio de modernidad muy importante» y detalló que la intención es eliminar el doble sentido actual para ganar espacio para los peatones y convertir el viaducto en un mirador sobre el Xúquer.

Por su parte, Gaspar recordó que estas actuaciones con dinero provincial se deciden directamente por parte de los ayuntamientos, a los que a lo largo de esta legislatura han llegado el doble de inversiones. Y es que tal y como especificó, la filosofía de la nueva Diputación se basa en que sean los propios municipios quienes decidan en qué invertir ese dinero para cubrir sus necesidades.

El puente de hierro de Cullera fue inaugurado el 15 de agosto de 1905 y es el más vetusto de todas las construcciones de su tipología que pueblan el Xúquer a su paso por la Ribera. Forma parte de la antigua N-332 entre Silla y Alicante y se construyó para sustituir al denominado puente de las barcas, precariamente hecho de madera. Su construcción corrió a cargo del Estado con un proyecto del ingeniero Gimeno con un presupuesto de 387.153 pesetas de la época.