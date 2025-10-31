Cullera reclama a Educación un plan de climatización para los centros educativos El municipio señala que los alumnos y los docentes sufren las consecuencias del calor pese a instalar ventiladores

A. T. Alzira Viernes, 31 de octubre 2025, 12:15

El Ayuntamiento de Cullera ha aprobado por unanimidad, durante el pleno celebrado el jueves, instar a la Conselleria de Educación a elaborar y ejecutar de forma urgente un plan integral de climatización y confort térmico en todos los centros educativos públicos de la ciudad. Un plan en el que, recalcan, se tiene que hacer un diagnóstico de necesidades de la actual realidad para priorizar las actuaciones en los centros más vulnerables.

En esta línea, la concejala de Educación, Sílvia Roca, ha remarcado que «los centros educativos han tenido muchos problemas en los últimos años, principalmente por el calor». Aun así, «el Ayuntamiento ha intentado aplacar esta situación intentando paliar los efectos poniendo ventiladores en las aulas o proyectando sombras en los patios para menguar el calor», destaca la edil.

Roca ha insistido que «no es suficiente» y es la Conselleria de Educación quien tiene las competencias en la materia, por eso «pedimos una planificación a la Generalitat para que revise las infraestructuras en temas de acondicionamiento climático y dé una solución al problema».

Los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes durante los meses lectivos, con episodios que en Cullera, durante junio de 2025, se superaron los 39 °C en jornadas escolares afectando al alumnado y al personal docente. Una situación que llegó hasta el punto de producirse varios episodios de golpes de calor en centros sin climatización.

Y es que los centros educativos de Cullera fueron construidos hace décadas, sin criterios bioclimáticos ni soluciones de aislamiento térmico, lo cual los convierte en espacio vulnerables ante el cambio climático y el incremento de temperaturas. Por eso, durante el Pleno se ha reiterado la urgencia de garantizar unos espacios más seguros y saludables con los medios que sean necesarios.

Hay que destacar que, previamente en una reunión extraordinaria del Consejo Escolar Municipal de Cullera celebrada el pasado 25 de septiembre, se acordó redactar una carta para trasladar y solicitar a la Consellería de Educación la puesta en marcha de medidas para dar solución al problema de climatización en los centros educativos.

Finalmente, entre los acuerdos, el Ayuntamiento también pide a la Diputación de València establecer una línea de ayudas en los ayuntamientos destinada a la adquisición de elementos de climatización y a la ejecución de actuaciones para la mejora del confort térmico en los centros educativos, como equipos de climatización, sistemas de ventilación o zonas de sombra.