Cullera organiza un curso de formación para actuar frente a las emergencias Personal especializado enseñará a estudiantes y a la población en general medidas de autoprotección

El Ayuntamiento de Cullera, a través del área de Servicios Sociales, ha organizado para la próxima semana un curso de preparación ante situaciones de emergencia dirigido a estudiantes y a la población en general.

Concretamente, la formación, en forma de conferencia, tendrá lugar los próximos 29 y 30 de septiembre. Será impartida por personal docente especializado en la enseñanza de Protección Civil y Emergencias y se centrará en dar a conocer cómo actuar en posibles escenarios de emergencias, así como ofrecer recursos prácticos de autoprotección y prevención de riesgos.

La ponencia también incluirá la identificación de fuentes fiables para la obtención de información, distinguiendo entre el contenido relevante de los bulos y las fake news.

En el caso del estudiantado, la formación se realizará durante la jornada del lunes, día 29, en horario escolar. En cambio, para la población en general se desarrollará en la Casa de Cultura de Cullera el martes, día 30, en horario de 18 a 20:30 horas.

El concejal de Servicios Sociales, Àlex Morales, ha destacado que, ante fenómenos meteorológicos cada vez más adversos, «es esencial para la ciudadanía contar con conocimientos sobre cómo reaccionar en situaciones de emergencia. Aunque esperamos no tener que hacer uso de ellos, este curso puede llegar a salvar vidas».

Del mismo modo, «que sea personal especializado quien realice este curso es una forma de garantizar la máxima calidad de la formación». Tal y como ha resumido, «estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de la población».