Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes ayudan a unos vecinos en Paiporta. EFE/ Biel Aliño

Cullera organiza un curso de formación para actuar frente a las emergencias

Personal especializado enseñará a estudiantes y a la población en general medidas de autoprotección

A. Talavera

Alzira

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:40

El Ayuntamiento de Cullera, a través del área de Servicios Sociales, ha organizado para la próxima semana un curso de preparación ante situaciones de emergencia dirigido a estudiantes y a la población en general.

Concretamente, la formación, en forma de conferencia, tendrá lugar los próximos 29 y 30 de septiembre. Será impartida por personal docente especializado en la enseñanza de Protección Civil y Emergencias y se centrará en dar a conocer cómo actuar en posibles escenarios de emergencias, así como ofrecer recursos prácticos de autoprotección y prevención de riesgos.

La ponencia también incluirá la identificación de fuentes fiables para la obtención de información, distinguiendo entre el contenido relevante de los bulos y las fake news.

En el caso del estudiantado, la formación se realizará durante la jornada del lunes, día 29, en horario escolar. En cambio, para la población en general se desarrollará en la Casa de Cultura de Cullera el martes, día 30, en horario de 18 a 20:30 horas.

El concejal de Servicios Sociales, Àlex Morales, ha destacado que, ante fenómenos meteorológicos cada vez más adversos, «es esencial para la ciudadanía contar con conocimientos sobre cómo reaccionar en situaciones de emergencia. Aunque esperamos no tener que hacer uso de ellos, este curso puede llegar a salvar vidas».

Del mismo modo, «que sea personal especializado quien realice este curso es una forma de garantizar la máxima calidad de la formación». Tal y como ha resumido, «estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de la población».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  3. 3 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  6. 6

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  7. 7 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  8. 8

    El mejor horno de Valencia: «El secreto para un buen pan es la paciencia»
  9. 9 El restaurante de Gran Vía al que nadie entraría pero al que todos quieren volver
  10. 10 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cullera organiza un curso de formación para actuar frente a las emergencias

Cullera organiza un curso de formación para actuar frente a las emergencias