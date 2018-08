Cullera necesita más plazas hoteleras ante el incremento de la demanda en verano Turistas junto a la playa de Cullera. / lp La ciudad vive una remontada del sector turístico durante los últimos años pero depende de los apartamentos A. TALAVERA/S. SÁNCHEZ CULLERA. Martes, 28 agosto 2018, 01:38

Cullera vive un periodo dorado en el sector turístico desde hace unos tres años, consiguiendo cifras de récord en cada temporada. Unos datos que se quieren consolidar pero, para ello, la ciudad necesita ampliar el número de plazas hoteleras.

En estos momentos, Cullera cuenta con 1.026 plazas de las que el 50% corresponden a hoteles de tres y cuatro estrellas, un tipo de alojamiento muy solicitado que en la temporada alta se queda corto por la gran demanda de turistas.

«Cullera necesita ese balón de oxígeno. Desde la administración presentamos una ciudad moderna e innovadora y aportamos interlocutores para que los inversores no tengan ningún problema», explica el gerente del área de Turismo, Alejandro Elson.

En este caso, todo depende del interés de los inversores por esta ciudad en la que la mayoría de las plazas de hospedaje dependen de los apartamentos turísticos. «En una ciudad donde hay más de 20.000 segundas residencias y cada verano multiplica por diez su población, entiendo que sí hacen falta más plazas hotelera, pero hay que trabajar para conseguir llenarlas», declara un representate del sector hotelero en Cullera. «Nuestra esperanza era la Vega Port donde se preveían miles de plazas, pero llegó la crisis y se lo llevó todo», explica el hotelero, en referencia al proyecto del Manhattan de Cullera.

Donde sí se puede actuar desde las administraciones para seguir creciendo es en conseguir desestacionalizar las visitas y aumentar el número de pernoctaciones. En este caso, el Ayuntamiento de Cullera lleva a cabo actividades durante todos los fines de semana y diferentes planes para atraer visitantes durante la mayor parte del año. «Durante todo el invierno de 2018 se promociona la venta de paquetes turísticos a través de Cullera City Tour. Y es que además de la playa, la ciudad cuenta con un gran patrimonio cultural», señala el responsable turístico.

Sin embargo, algunos representantes de la hostelería de Cullera reivindican la falta de interacción de las administraciones con el sector hotelero y afirman que el turismo no está bien planificado para la temporada estival. «La falta de planificación turística en Cullera es uno de sus mayores problemas», declara el gerente de un importante hotel. «No podemos esperar a que la gente llegue, hay que ir a buscarla y para ello necesitamos más interacción entre hosteleros y Ayuntamiento», explica.

Otro de los puntos que se está explotando es el de la organización de diferentes congresos internacionales y este año ha acogido eventos de BMW, Tesla o del Colegio de Jóvenes Abogados de España. Además, se promociona Cullera en el norte de Europa con un plan dirigido a personas jubiladas para que conozcan la ciudad y puedan elegirla como lugar de su segunda residencia a través de la compra de inmuebles.

Por otra parte, la acogida de eventos como el Medusa Festival, no solo deja un importante impacto económico en la ciudad, sino que promociona Cullera como destino turístico a nivel mundial. «Creo que el mayor beneficio que deja el Medusa es la publicidad. Gente de todas partes del mundo, desde Nueva York a Suiza, me han comentado que han visto cómo Cullera aparecía en televisiones y medios por la celebración del festival», declara Juan Femenía, presidente del colectivo de hosteleros local. El popular festival de música electrónica también deja un sabor agridulce entre muchos hosteleros de la zona. Según explican a LAS PROVINCIAS, algunos clientes especifícan que quieren reservar una habitación «en cualquier semana que no sea la del Medusa». Se trata de una situación que se explica por el predominio del turismo familiar, que no se siente cómodo con el ambiente que se vive durante los días del festival. «Preferimos evitar a los asistentes del Medusa. Es un tipo de cliente que no buscamos», declara un hotelero.

Caída en la ocupación

El verano pasado, Cullera vivió una de sus mejores temporadas desde antes de la crisis. Sin embargo, los hoteleros ya auguran una caída de la ocupación de entre un 5% y un 8% en este verano. «Ha sido una temporada rara, julio no fue del todo bien y parece que en agosto se recuperó, aunque sin llegar al nivel del año anterior», declara un representante del sector hotelero.

Además, el gasto medio del turista tampoco presenta una evolución positiva. No son pocos los dueños de restaurantes y bares que afirman el consumo ha bajado este año. «Respecto a otros años, el turista gasta menos y seguimos lejos del nivel anterior a la crisis», explica un restaurador.

Según cuentan los hoteleros, esta bajada en la ocupación podría estar motivada por la caída del turismo extranjero en zonas como Baleares y Alicante. «Han intentado atraer a más turismo nacional con ofertas y promociones, cosa que perjudica a playas como Cullera», declaran.