Uno de los caminos agrícolas reparados en Cullera. LP

Cullera invierte en la reconstrución 22 millones de euros del Gobierno

La mayor parte de las inversiones están destinadas a la reparación y rehabilitación de infraestructuras afectadas

A. T.

Alzira

Martes, 28 de octubre 2025, 11:01

Comenta

Cullera ha recibido hasta el momento 21.974.405 euros del Gobierno de España para la reconstrucción después de la dana cuando se cumple un año de la tragedia. A pesar de que Cullera «afortunadamente somos uno de los pueblos menos afectados, hemos recibido casi 22 millones de euros en ayudas que poco a poco estamos implementando para que la reconstrucción sea lo antes posible y volver a la normalidad en muchas de estas infraestructuras que han sido dañadas», según ha destacado el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor.

Las principales inversiones se concentran en la reparación, recuperación y rehabilitación de infraestructuras afectadas, para las cual se han dedicado 10.185.182 euros; en ayudas a empresas y autónomos, planes de contratación o por ceses de actividades y ERTEs, con 3.114.586 euros y en la atención a personas afectadas en las que se han invertido 2.940.484 en ayudas de protección civil, pensiones e ingreso mínimo vital, a la infancia, adolescencia y juventud, ayudas a viviendas afectadas y enseres, ayudas por coches siniestrados, ayudas a servicios sociales, o a estudiantes universitarios.

También se ha hecho un gran esfuerzo en ayudas a la agricultura, para la cual se han destinado 2.356.221 euros por la compensación de pérdida de renta, caminos rurales y reparaciones de explotaciones y maquinaria. Dentro de esta inversión también se encuentran 905.800 en la reconstrucción de infraestructuras hidráulicas, alcantarillados y ciclo integral del agua, y 2.442.037 euros del consorcio de compensación de seguros.

En esta línea, Mayor ha insistido que «es una evidencia que es el Gobierno de España quien está ocupándose por la reconstrucción y quien está preocupándose para que llegue el dinero a las familias y a los municipios afectadas».

Te puede interesar

