Pantalla para localizar la ubicación de los fallecidos en el cementerio. LP

Cullera instala una pantalla digital en el cementerio para localizar a los familiares

El dispositivo especial para la festividad de Todos los Santos incluye la ampliación de horarios y servicio de autobús gratuito

A. T.

Alzira

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:20

El Ayuntamiento de Cullera ha instalado este año una novedad destacada en el cementerio municipal: una pantalla digital y táctil, que está instalada en la entrada del recinto y que permite localizar de manera sencilla el lugar exacto donde descansan los familiares y allegados.

Con la incorporación de este panel informativo, financiado por los fondos europeos Next Generation de transformación digital, la ciudadanía verá mejorada la atención y ganará agilidad en sus visitas.

De esta forma, durante las últimas semanas se han realizado diferentes trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del recinto para presentar las mejores condiciones durante la festividad de Todos los Santos, días que se dedican a la memoria y el recuerdo de los seres queridos.

Además, en línea con los años anteriores, el consistorio ha habilitado un dispositivo especial para estas fechas. Los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre el horario de apertura será de 9:00 a 19:00 horas, de forma ininterrumpida. Mientras que el día 2 el cementerio abrirá de 9:00 a 13:00 horas.

En este sentido, la ciudadanía dispondrá de un servicio gratuito de autobús desde las 8:45 hasta las 19:15 horas durante los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, con el fin de facilitar los desplazamientos hasta el recinto. Los autobuses contarán con dos rutas, que se iniciarán en las paradas de El Faro y de la Plaza Mongrell. Ambas finalizarán en el cementerio y realizarán las paradas habituales. Los dos itinerarios se harán también en el sentido opuesto, iniciándose en el cementerio y terminando en El Faro y Plaza Mongrell. Finalmente, también se han habilitado zonas de descanso en la entrada principal y en diferentes puntos del interior del cementerio.

