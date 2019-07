Cullera inicia un ilusionante mes de julio tras un 70% de ocupación media durante junio Las playas de Cullera, uno de los principales atractivos con los que cuenta la ciudad. / lp La cifra del periodo anterior, con picos de hasta el 95% en el puente de San Juan, repite la de 2018, que logró datos de récord BELÉN GONZÁLEZ CULLERA. Martes, 2 julio 2019, 00:55

El turismo de Cullera mantiene el pulso en el inicio de la temporada alta. La ocupación en junio rozó el 70 % en un mes en el que tradicionalmente la segunda quincena -coincidiendo con las vacaciones escolares- suele ser más fuerte. La cifra es similar a la del año pasado cuando se registró el mejor junio de la serie histórica. Sin embargo, hay una excepción, la fiesta de San Juan. Al haber sido este año día festivo y lunes, en este puente se ha batido récord.

Los que mejores cifras lograron fueron como suele ser habitual los hoteles con algunos locales que incluso en la segunda quincena llegaron al 95 % de habitaciones reservadas. En la mayoría de los casos se superaron el 70 % de reservas.

Por lo que respecta a los apartamentos reglados más de la mitad de las plazas estuvieron ocupadas durante todo el mes, llegando en la segunda quincena a alcanzar algunas empresas el lleno total y otras que se movieron entre el 70 y el 80 %.

En cuanto hostales y pensiones de la zona de San Antonio cubrieron el 100 % de las plazas, aunque, cabe recordar que, en este caso, las camas disponibles son menores.

Con todo, los fines de semana, el lleno en la ciudad fue prácticamente absoluto, según reseñan la mayoría de alojamientos.

Desde la hostelería también se ha trabajado a un buen ritmo, especialmente durante la segunda quincena y en fines de semana, apuntan desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cullera y la Ribera Baixa.

Desde el sector se felicitan por el hecho de que San Juan haya sido este año festivo y aseguran que no recuerda una fecha con tanto volumen de gente y gasto. «Han sido tres días impresionantes, siendo factor determinante el que haya sido festivo el día 24», aseguran.

En este caso, el turismo ha sido más excursionismo y reservas de un día procedente principalmente de la provincia y de toda la Comunitat Valenciana

No obstante, en el cómputo general, destacan que los últimos diez días de junio no ha sido como el de años anteriores. «Este año se ha ralentizado no por el volumen de gente, sino por el consumo. Hay contención en el gasto, en gran medida porque se ha dispersado en las restauración», aseguran desde el colectivo y es que el consumo no se hace en el mismo local, se prefiere tomar el aperitivo en un sitio y comer en otro distinto.

En lo que se refiere a las previsiones para este mes de julio, se habla con seguridad de un porcentaje del 75%, aunque las previsiones son más optimistas con cifras que podrían llegar hasta el 85%, según el sector, gracias a las reservas de última hora que son muy importantes a la hora de sumar.

Aunque agosto suele ser también un buen mes para el sector turístico cullerense, sin embargo, aseguran que es pronto para hablar de cifras porque en la actualidad «cambia todo muy rápido». La explicación que dan es que hay nuevas formas de comportamiento que modifican de un momento a otro estas previsiones.

Satisfacción en el consistorio

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cullera, la nueva concejala de Turismo, Débora Marí, se ha mostrado satisfecha porque el principal sector económico del municipio esté demostrando su «fortaleza» como generador de riqueza y empleo en la localidad.

Marí destaca que, si bien durante los últimos años se han alcanzado resultados que en algunos casos han sido históricos, «el potencial de crecimiento de Cullera sigue siendo muy grande».

La nueva responsable de Turismo, asegura que es por ello que, desde la concejalía se trabaja ya en la elaboración de un plan director a diez años vista que marque la hoja de ruta que quiere seguir el turismo cullerense, siempre con la complicidad del sector.

Respecto al mes de julio que ahora comienza, Débora Marí ha puesto en valor que este año la ciudad contará nuevamente con una amplía oferta de actividades dirigida a todos los públicos que incluso será mayor que la del año pasado y que servirá para animar a ir a Cullera a visitantes de municipios de la comarca y también de otras comarcas vecinas.

Además, la concejala destaca la posibilidad este verano de comprar paquetes turísticos a través de la web www.culleraexperiences.com donde el visitante puede encontrar experiencias de todo tipo, una acción en la que Cullera es pionera en la provincia de Valencia.

A través de la web, los visitantes pueden comprar paquetes vacacionales de dos o tres días adaptadas a sus gustos, que va más allá de la opción de relax y playa. Así, hay propuestas para familias con recorrido en bicicleta; pasando por actividades náuticas como paseos con kayac, motos acuáticas o cursos de surf o para quien prefiera el turismo cultural, estancias con visitas guiadas y teatralizadas por la ciudad y el castillo.