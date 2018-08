Cullera exigirá más beneficios al futuro agente urbanizador del proyecto Manhattan Zona del PAI Bega-Port que lleva años pendiente de su urbanización . / a. t. El municipio se blinda jurídicamente frente a las posibles demandas en caso de que el boceto no se ejecutara en el plazo de cinco años BELÉN GOZÁLEZ CULLERA. Jueves, 2 agosto 2018, 00:28

El pleno de Cullera corroboraba con la aprobación oficial la renuncia del consistorio a ser agente urbanizador del PAI Bega-Port, conocido como Manhattan, para que sea la iniciativa privada, bajo la tutela de la administración pública, la que lo lleve a cabo. No obstante, el alcalde, Jordi Mayor, dejó claro en la sesión plenaria que desde el Ayuntamiento cullerense se exigirá al futuro urbanizador más beneficios para la ciudad.

Mayor aseguraba al respecto que van a sacar «unas bases para adjudicar la condición de agente urbanizador en las que la ciudad de Cullera va a salir más beneficiada no solo económicamente sino también en cuanto a dotaciones».

El primer edil de Cullera insistía y puntualizaba, en ese sentido, que se va a primar el interés público, la sostenibilidad ambiental, la solvencia y la viabilidad del proyecto.

La intención es «acabar con una forma de entender el urbanismo que buscaba solo el beneficio de la parte privada» para impulsar una política urbanística «al servicio del interés general», remarcaba.

La renuncia a ser agente urbanizador se produce al resultar «inviable» para las arcas municipales, en palabras del alcalde, costear los más de 94 millones de euros que cuesta la urbanización. Una cifra que tendría que actualizarse y que podría ser incluso superior, según advirtertí, por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Vicente Armengot.

«Si el ayuntamiento, a través de la empresa Emucsa, en fase de liquidación, fuera el que urbanizara el sector, como estaba previsto hasta ahora, hipotecaríamos de por vida al pueblo de Cullera», afirmaba rotundamente el primer edil. «Sería una irresponsabilidad histórica», estima Mayor, y «este gobierno no va a poner en jaque el futuro de la economía municipal y de la prestación de los servicios públicos».

Pero no éste no es el único motivo que esgrime el gobierno local para adoptar esta decisión, puesto que con la renuncia a ser el agente urbanizador, el consistorio se blinda jurídicamente ante demandas millonarias por responsabilidad patrimonial que pudieran presentar los propietarios de los terrenos en caso de que, finalmente, el PAI no se ejecutara. Y es que, si en un plazo de cinco años no se aprobara el proyecto de reparcelación, el suelo volvería a ser rústico, a tenor de lo dispuesto en el Pativel.

«Hemos adoptado una posición jurídicamene defendible y eso nos deja tranquilos», comentó Mayor en el debate plenario, donde el equipo de gobierno informó de que ya se presentó en su momento una demanda de 2 millones de euros por la paralización del PAI.

La renuncia a la condición de agente urbanizador contó con el apoyo favorable del equipo de gobierno (PSPV-PSOE - y dos concejales de Compromís), así como de los grupos PP, Gent per Cullera, Ciudadanos. El único voto contrario ha sido el del edil Marc Joan.

Por su parte, el concejal de Compromís, Pere Manuel, sostuvo en la sesión plenaria que la posición de su grupo era una cuestión de «responsabilidad» para evitar daños futuros a la economía municipal y los entoces grupos de la oposición se habían mostrado contrarios al proyecto urbanístico que aprobó el entonces gobierno del PP.

«No hemos votado Manhattan sí o Manhattan no, como algunos quieren hacer creer sin saber lo que votan, lo que hemos votado ha sido evitarle daños mayores al ayuntamiento», ha precisado el potavoz de Compromís, Hugo Font.

«Interés hay», admitió el alcalde, «y a todos los que vienen a informarse les decimos lo mismo», añadió. «Estamos dando luz y taquígrafos» a un proyecto que hasta que entró este nuevo gobierno no había tenido transparencia», apostilló.

Mayor recordó que el actual planeamiento, heredado y con el que no están de acuerdo los dos grupos del equipo de gobierno, «no se puede cambiar, ni anular. «Decir lo contrario es hacer demagogia y alimentar esperanzas aprovechándose del desconocimiento general sobre la legislación urbanística».