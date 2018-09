Cullera distingue a las comisiones falleras y a tres jóvenes investigadores Gala fallera del pasado año celebrada en Cullera. / lp El Ayuntamiento reconoce la cohesión social generada por las fallas y el trabajo de los científicos locales con motivo del 9 d'Octubre REDACCIÓN CULLERA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:56

Las quince comisiones falleras de Cullera y los jóvenes investigadores locales Antoni Sapiña Grau, Begoña Pineda Merlo y Lucía Osa Melero han sido galardonados con los 'Distintius 9 d'Octubre' que anualmente, coincidiendo con el día del pueblo valenciano, entrega el Ayuntamiento de Cullera en reconocimiento de todas aquellas personas o entidades de la ciudad que destacan en cualquier campo.

Todos los grupos políticos de la Corporación municipal aprobaban por unanimidad esta decisión en el pleno extraordinario celebrado con este único punto en el orden del día.

De esta forma, el consistorio quiere reconocer el trabajo de las fallas por la cultura y la tradición, además de la reciente declaración de la fiesta como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, así como a aquellos jóvenes científicos cullerenses que trabajan en diferentes campos de estudio en beneficio del progreso social.

La primera teniente de alcalde, Sílvia Roca, glosaba los motivos para conceder estos reconocimientos. Así, subrayó el desarrollo de las fiestas falleras que se celebran en Cullera desde el siglo XIX, la gran cohesión social que han generado a su alrededor y el hecho de erigirse como un importante reclamo turístico.

Las comisiones Bulevar, Xúquer, Rei En Jaume I, la Plaça Alboraia, El Raconet, Port, l'Avinguda País Valencià, Plaça Mongrell, El Canet, Taüt, Raval de Sant Agustí, Plaça d'Espanya, Passeig-Mercat, Sant Antoni y la Bega recibirán este distintivo en la modalidad colectiva en el acto institucional que tendrá lugar el próximo día 8 en el Auditorio Municipal del Mercado.

Con respecto a la modalidad individual, este año son tres investigadores quienes obtienen el Distintivo 9 de Octubre. Por un lado, Antoni Sapiña ve reconocida su proyección profesional que, empezando desde los estudios universitarios de Grado de Arquitectura Técnica en València y continuándolos en el extranjero, le han llevado a obtener importantes premios y nominaciones como por ejemplo el premio 'Joven ingeniero del año 2016', otorgado por la Chartered Institution of Building Services Engineers y la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Es ingeniero especialista en sistemas de ahorro energético aplicando criterios de sostenibilidad para frenar el cambio climático y trabaja en el diseño de sistemas de climatización para uso residencial, comercial y público.

Lucía Osa Melero, actualmente residente en los Estados Unidos, ve reconocida su brillante trayectoria en el mundo de la pedagogía innovadora, en especial en el aprendizaje de las segundas lenguas en el ámbito universitario. Ese trabajo se ha plasmado en la obtención de varias distinciones de alto nivel educativo en Norteamérica por la docencia y la investigación como son, entre otras, la 'Junior Faculty Excellence in Teaching Award' y el 'Community-Engaged Teaching and Research Seed Grant' este 2018.

La tercera premiada es una investigadora en el campo de la oncología. Begoña Pineda Merlo obtiene el reconocimiento de su ciudad por su excelente trayectoria profesional en el campo de la investigación científica centrada en el cáncer de mama que ha llevado a cabo con la concesión de importantes becas de investigación cómo son la de Jóvenes Investigadoras de la Fundación Dexeus, la Beca Jóvenes Investigadoras FHOEMO y la Beca Bancaja.