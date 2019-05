Cullera concede 431 becas de transporte para estudiantes para el curso 2018-2019 REDACCIÓN ALZIRA. Jueves, 23 mayo 2019, 00:34

El Ayuntamiento de Cullera ha concedido 431 becas de transporte correspondientes al curso 2018-19. Se trata de unas ayudas de la concejalía de Juventud dirigidas al alumnado de entre 16 y 30 años que cursa sus estudios en centros educativos del territorio español fuera del municipio.

Este año la beca alcanza a un 18% más de beneficiarios que en el pasado período lectivo cuando se concedieron 365 ayudas. Más del 97 % de las solicitudes de este curso han sido aceptadas.

Estas ayudas fueron recuperadas hace tres años y tienen por finalidad fomentar la realización de estudios oficiales que no se encuentren dentro de la oferta existente en el municipio; pueden ser grados universitarios, enseñanzas no universitarias oficiales que no se impartan en Cullera o enseñanzas artísticas superiores. Los beneficiarios cobrarán ayudas máximas de 153 euros. El Ayuntamiento ha destinado una partida de 60.000 euros, un 25 % más que en 2018.