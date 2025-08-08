Cullera adapta las banderas de sus playas a personas daltónicas La capital turística de la Ribera implanta una señalética para que se pueda conocer el estado del mar si no se distinguen los colores

En el marco de su compromiso con la accesibilidad y la inclusión social, el Ayuntamiento de Cullera ha implantado este año un nuevo sistema de banderas informativas diseñadas para ayudar a las personas daltónicas o con transtornos de la percepción cromática a conocer el estado del mar para el baño.

Las banderas utilizan el método Color ADD, un sistema universal que permite a las personas con deficiencias visuales cromáticas, identificar los colores de forma gráfica.

Estos códigos facilitan la interpretación del estado del mar a través de signos que se imprimen sobre las banderas de socorrismo: una barra diagonal para la amarilla, un triángulo que apunta hacia la izquierda para la roja, y una barra diagonal junto a un triángulo que apunta hacia la derecha para la verde, de este modo no es necesario reconocer colores para saber si la playa es segura para el baño.

Con esta iniciativa, Cullera avanza hacia una costa más inclusiva y accesible y suma esfuerzos para conseguir un modelo de turismo en el que la playa sea un espacio compartido por todos y todas y para todas las personas.

En este sentido, además, Cullera ya cuenta con cuatro puntos de accesibilidad para movilidad reducida en su costa, ubicados en las playas de San Antonio, Escollera, Racó y Los Olivos, operativos durante el mes de agosto en horario de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, de lunes a domingo.

Estas playas cuentan con los servicios de monitores especializados, baño asistido, rampas de acceso al agua, vehículos anfibios, sillas adaptadas, vestuarios y duchas adaptadas y espacios de sombra.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha señalado la importancia seguir sumando acciones para construir una ciudad mejor para todos: «Queremos que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de nuestras playas en condiciones de seguridad y calidad».

