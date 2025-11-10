Cullera acoge la presentación del nuevo poemario de Joan R. Gimeno En 'Revivint Estellés' hay una «conversación» con el poeta de Burjassot que marcó la juventud del autor

El Auditori del Mercat de Cullera reunió a cerca de un centenar de personas en la presentación oficial de 'Revivint Estellés', el nuevo poemario del periodista y escritor cullerense Joan R. Gimeno, editado por El Petit Editor. El acto se convirtió en una celebración literaria que combinó poesía, memoria y música en torno a la figura de Vicent Andrés Estellés, cuya huella impregna toda la obra.

La presentación estuvo a cargo de la filóloga y docente Àngels Falcó, prologuista del libro, quien subrayó el vínculo emocional y estético entre la voz de Gimeno y la tradición poética estellesiana. Falcó destacó la capacidad del autor para dialogar con el poeta de Burjassot desde la madurez literaria y sin renunciar a su estilo propio. «Gimeno no imita a Estellés, conversa con él», señaló.

A continuación intervino el autor, que ofreció un discurso cercano en el que relació los motivos que lo impulsaron a escribir este poemario. Recordó cómo la poesía del llamado «fill del forner» marcó su juventud y su forma de entender la palabra escrita. «Revivint Estellés es volver a aquello que siempre me sostuvo como lector y como escritor; es escribir desde la lengua y desde la vida», explicó ante un público muy atento. «Fui un afortunado porque en plena Transición con tan solos 16 años tuve el placer de poder leer parte de mi poesía con el gran maestro de Burjassot. un hecho que sin duda marca la vida de cualquiera».

Uno de los momentos más celebrados de la tarde llegó con la puesta en escena de una lectura musicada a cargo del dúo El Club de los Feos, integrado por Jesús Mondría, responsable de la guitarra, y David Vidal, rapsoda. Su interpretación de varios poemas del libro despertó numerosos aplausos y aportó una dimensión escénica que elevó la presentación a un espectáculo cultural completo. La mezcla de voz, ritmo y melodía captó la esencia del poemario y generó una atmósfera de cercanía emocional.

