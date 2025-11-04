Cullera se abre al turismo británico a través de influencers y creadores de contenido La ciudad participa en una feria en Londres y pretende conseguir que estos turistas aumenten para ampliar la campaña hotelera

Cullera participa esta semana en la World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más relevantes del mundo, con el objetivo de consolidar su posicionamiento internacional y atraer el mercado británico, uno de los más importantes para el turismo valenciano y que en Cullera ya es el tercer mercado emisor extranjero según los últimos datos de la Tourist Info del municipio, solo por detrás del visitante francés y alemán.

Durante la feria, Visit Cullera desarrolla una intensa agenda de hasta 30 reuniones profesionales en los tres días que dura esta cita. Un calendario con el que la capital turística de la Ribera se reúne con creadores de contenidos, influencers especializados en viajes, agencias de marketing y comunicación, touroperadores, empresas de experiencias turísticas o consultoras de desarrollo turístico, entre otros.

Entre estas, destaca también la cita con un potente touroperador del mercado británico que va a intensificar la llegada de estos visitantes al aeropuerto de València, abriendo un mercado muy grande que suele llegar con fuerza a ciudades como Cullera fuera de la época estival y esto repercutirá en la ampliación de la temporalidad hotelera.

Según ha detallado el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, quien se encuentra en la WTM junto con la concejala de Turismo, Débora Marí, este año «llegamos con una clara estrategia de promoción digital e internacionalización, centrada en posicionar Cullera como un destino moderno, sostenible e idóneo en pleno Mediterráneo».

Mayor también ha indicado que para los destinos turísticos como Cullera es clave «aprovechar la tendencia de los nuevos canales de comunicación y de las nuevas oportunidades que esto nos presenta para difundir los atractivos turísticos de Cullera, porque es aquí donde está hoy en día la toma de decisiones y la elección de destinos».

«Abrirnos a nuevos mercados y tendencias, con prescriptores que acumulan centenares de miles y miles de seguidores en sus redes. Todo esto nos genera un impacto real sobre posibles visitantes y abre las puertas de Cullera al mundo», defiende el alcalde.

Con esta estrategia, Cullera apuesta decididamente por aprovechar las tendencias emergentes del turismo actual con la colaboración con influencers y creadores de contenidos digitales que son claves para la promoción en plataformas sociales y el público que quiere conectar con experiencias únicas.

En esta misma línea, la concejal de Turismo, Débora Marí, ha explicado que «hay que adaptar nuestro mensaje a las nuevas inquietudes de los viajes. Entendemos que las decisiones turísticas ya no se toman por catálogo, sino por recomendaciones, emociones y lo que nos inspiran otras personas a través de las plataformas sociales. Por eso la estrategia en Londres ha sido la de buscar las tendencias actuales y evolucionar al ritmo que lo hace la sociedad».

