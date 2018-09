Csif reclama más espacio y personal en el Sepe de Xàtiva El sindicato subraya que encabeza el listado en cuanto a expedientes tramitados por empleado de la provincia y que tiene una baja sin cubrir REDACCIÓN XÀTIVA. Viernes, 14 septiembre 2018, 01:48

El sindicato CSIF reclama un refuerzo de plantilla y unas instalaciones más amplias para la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal ubicada en Xàtiva y que atiende la comarca de la Costera. La central sindical explica que encabeza el listado en cuanto a expedientes tramitados por trabajador y que tiene una baja sin cubrir. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios avisa de la saturación que sufren los empleados de estas dependencias y que repercute, a su vez, en el servicio que se presta.

Para justificar esta afirmación apuntan datos. Así, en junio la de Xàtiva fue la segunda oficina que más expedientes recibió de la provincia, tras la de Gandia, con 1.795, lo que supone que cada uno de los empleados tuvo que tramitar un total de 265 expedientes en dicho mes.

En julio, la situación fue más complicado, puesto que se tuvieron que cubrir los turnos de vacaciones. En este mes, cada trabajador llegó a recibir para tramitar 448, con lo que fue la primera de la provincia en tramitación por empleado público. En los tres meses vacacionales por excelencia, es decir, entre junio y agosto ocupó el segundo lugar en esta clasificación de saturación.

Apuntan además que las dependencias resultan insuficientes. «No existe apenas espacio para las mesas y no caben más», explican y apuntan que la reforma de hace algunos años ya se ha quedado obsoleta ante el volumen de trabajo al que tienen que hacer frente, por lo que reclaman una solución que podría ser o bien una nueva ampliación o, directamente, otras dependencias más amplias. También subrayan la necesidad de reforzar la plantilla, que en la actualidad cuenta con once efectivos, si bien es cierto que, en la práctica, son diez debido a que una de las funcionarias está de baja y su plaza no ha sido cubierta.