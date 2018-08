El PP critica las «promesas incumplidas» Sábado, 1 septiembre 2018, 00:34

El PP de Alzira denunció «las promesas incumplidas del tripartito en lo que va de legislatura», ya que «no ha materializado ni uno solo de sus proyectos estrella». En concreto, afirmaron que el nuevo retén para la Policía Local «sigue en una fase primaria». Respecto al almacén de Cucó, «que iba a remodelarse por completo para convertirse en una referencia para la juventud finalmente se ha quedado en sustituir el techo existente». El palacio de Casasús, «que según el tripartito iba a finalizarse esta legislatura no ha pasado de los carteles anunciadores, no habiéndose invertido ni una cuarta parte de lo que haría falta para terminar la rehabilitación». También se refirieron al Palacio de Justicia y afirmaron de que «a pesar de la promesa de que se pondría en marcha sigue siendo un solar dejando claro que el anuncio de su construcción no era más que un intento de anotarse un tanto que no era real y que el tripartito siempre ha sabido». Finalmente, el cinturón verde «no ha ido más allá que un gasto en proyectos y fantasías, pero ninguna realidad tangible».