El Consell sobre la Entrà de la Mare de Déu genera tensión en l'Alcúdia Un momento de la Entrà de la Mare de Déu. / lp El pleno aprueba el reglamento y muestra las discrepancias entre los socios de gobierno (PSPV y Compromís) sobre este nuevo organismo MANUEL GARCÍA L'ALCÚDIA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:09

El equipo de gobierno de l'Alcúdia formado por PSPV y Compromís escenificó ayer en el pleno el segundo desencuentro en poco tiempo.

La sesión que tuvo lugar en la tarde de ayer aprobó, con los votos favorables de PSPV y el apoyo del PP, formación que está en la oposición, la puesta en marcha de un Consejo Sectorial, un reglamento, para organizar la Entrà de la Mare de Déu de l'Oreto, fiesta cívico-religiosa que la localidad celebra cada 7 de septiembre.

Oreto Trescolí, concejala de Fiestas, explicó que el objetivo de este reglamento es regular las características del acto y que éste «no quede únicamente al criterio del concejal de turno. Es un acto que merece algo más». Afirmó que no inventan nada, «sino que únicamente tomamos la realidad que existe y la regulamos».

Mientras, los concejales de Compromís optaron por votar en contra de este punto. La formación presentó una enmienda a la totalidad que no fue aceptada por parte de sus socios de gobierno. En concreto, desde Compromís per l'Alcúdia afirmaron que en estos Consejos la Iglesia no debe ostentar cargo alguno al tratarse de un órgano colegiado de la administración pública.

Tras recordar que en España existe la separación entre la Iglesia y el Estado, propusieron una alternativa. «Si lo que se pretende es crear un organismo encargado de la organización y coordinación de l'Entrà de la Mare de Déu en el que se quiera equilibrar el papel del Ayuntamiento y la Iglesia, o donde ésta pueda tener un papel fundamental, se ha de buscar una fórmula jurídica en el ámbito privado, donde sí que puedan participar el Ayuntamiento, la Iglesia y los distintos componentes de la Entrà».

De esta manera, la formación que lidera Paco Sanz apuesta por figuras jurídicas diferentes como «un Patronato, una Fundación, una Asociación u otro organismo del ámbito no público que serían la figura adecuada y que además le daría la dignificación y relevancia necesarias». Con respecto al papel de la Iglesia en este órgano, la concejala de Fiestas quiso remarcar que, por ejemplo, el hecho de que ostente una vicepresidencia carece de valor puesto que es el alcalde o en su ausencia el concejal quien asume la presidencia y la responsabilidad: «No significa que le demos a la Iglesia ninguna atribución municipal. Simplemente apostamos por el diálogo y la participación, en éste y en todos los ámbitos».

Trescolí también rechazó el argumento de Compromís de analizar otras opciones «porque llevamos 20 años buscando una alternativa».

Cabe recordar que hace pocas semanas, los socialistas del alcalde Andreu Salom votaron junto al PP a favor de la propuesta de contrato para mantener como hasta ahora la gestión y recaudación tributaria mientras Compromís, su socio de gobierno, votó en contra y se mostró crítico con la decisión del PSPV. El contrato con una entidad privada, según explicaron fuentes de Compromís, tendrá un coste de 808.897 euros y una vigencia para dos años prorrogable tres años más, lo que supone un coste anual de 404.448 euros anuales.

Salom atribuyó las críticas de Sanz «a una confusión, probablemente por falta de información» del edil. Explicó que se ha mantenido el actual modelo de gestión «porque ninguna de las alternativas que se han barajado era viable».