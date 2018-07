El Consell Escolar debatirá si hay clase en la Setmana de Bous de 2019 La plaza de toros de Algemesí, durante una anterior celebración. / lp La entidad educativa de Algemesí analizará en otoño una opción que no gusta a los organizadores del evento ni a la alcaldesa de la ciudad MANUEL GARCÍA ALGEMESÍ. Martes, 17 julio 2018, 23:09

Por primera vez en la historia el Consell Escolar de Algemesí debatirá a partir del próximo mes de octubre la posibilidad de que la Setmana de Bous, que se celebra en la ciudad cada mes de septiembre, sea lectiva y por tanto los centros escolares permanezcan abiertos. De este modo, a partir del otoño se iniciará un proceso de debate en el que se pondrá sobre la mesa la opción deque las aulas estén abiertas durante la semana taurina.

Un segundo aspecto relacionado es la opción que se ha planteado sobre un posible cambio de fechas para que la celebración tuviera lugar en el mes de julio. Pero esta hipotética decisión debería correr a cargo de la comisión taurina organizadora de los festejos quien no es muy partidaria de la misma según ha podido saber LAS PROVINCIAS. Además, desde la misma comisión consideran que si se aprobara que las jornadas fueran lectivas y hubiera clase «nos afectaría negativamente en gran medida porque la gente joven es el alma de la fiesta y también haría que padres y abuelos no participaran de la misma manera».

La alcaldesa de la ciudad, la socialista Marta Trenzano, aludió a la tradición histórica para mantener la semana de toros como festiva y con las aulas cerradas ya que toda ciudad tiene su semana grande y la de Algemesí, centenaria, es en septiembre. Respecto a un posible cambio de fechas afirmó que esta hipotética decisión estaría en manos de la comisión taurina.

Desde Més Algemesí, su portavoz, Josep Bermúdez, afirmó que «que sea lectiva o no la semana taurina no lo decidimos los políticos. Es una cuestión que debe decidir democráticamente la comunidad educativa, es decir, el Consell Escolar. Como partido no tenemos nada que decir, aunque nos parece perfecto que se abra un debate sobre el tema. Personalmente, como docente, no le veo ningún sentido pedagógico a empezar las clases y a los quince días parar. Pero esa es mi opinión como docente».

Sobre el posible traslado de la Setmana de Bous a julio Bermúdez insistió en que «tampoco somos los políticos los que decidimos las fechas, es la Comisión. Ellos sabrán cuando les conviene. Tampoco tenemos nada a decir como partido. Aunque para mí creo que más que repensarse la fechas, lo que debería hacer la propia Comisión es replantearse el propio modelo de fiesta. El modelo de fiesta es básicamente el mismo de cuando yo era joven, y sin embargo la sociedad ha cambiado mucho. Que en los últimos cinco o seis años se queden cadafals sin adjudicar no se debe sólo a la crisis económica, sino a una crisis de modelo. Pero ellos sabrán como lidiarla, ¿no?»

El exalcalde de la ciudad y portavoz popular, Vicent Ramon García Mont, afirmó que las personas que quieren generar un debate alrededor de la apertura o no de las aulas durante la semana de toros «son antitaurinos. En todos los sitios existe una «semana grande» y en nuestro caso turísticamente es muy importante para nosotros porque viene mucha gente».

Tampoco se mostró favorable a que la semana taurina se celebrara en el mes de julio «porque esa no es una buena época: hace mucho calor y mucha gente está de vacaciones». Además, insistió en que la teoría que manejaba su partido era que las celebraciones tuvieran lugar en el recinto ferial y se alargara ligeramente el recorrido del encierro de los toros.