El concierto por el 9 d'Octubre de Alzira incluye mensajes en favor de los políticos catalanes presos El grupo catalán Buho muestra pancartas pidiendo la libertad de los políticos catalanes presos. / LP La oposición pide la dimisión del alcalde y de la concejala de Cultura REDACCIÓN Miércoles, 10 octubre 2018, 01:28

El concierto que con motivo del 9 d'Octubre se celebró en la noche del lunes en Alzira incluyó diferentes mensajes de apoyo a los políticos catalanes presos. Fue durante la actuación del grupo catalán Buhos, alrededor de las diez y media de la noche, cuando un grupo de unas 20 personas subió al escenario y exhibió los rostros de los políticos catalanes que se encuentran actualmente en prisión. También se mostraron pancartas en favor de estos políticos.

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, la concejala de Cultura Aida Ginestar (Compromís), afirmó que no le gustó lo ocurrido sobre el escenario y lamentó la actitud del grupo musical. Explicó que el grupo hizo esta reivindicación «sin decirnos nada y a escondidas» y añadió que el personal de seguridad se vio desbordado para evitar lo ocurrido.

Tras insistir en que no le gustó lo que había pasado, reconoció que cuando vio lo que ocurría pensó: «Ya me la han liado», pero tras reconocer que «éstas son cosas que pueden pasar y nosotros no somos responsables de las mismas. Es como si se produce una pelea», quiso realizar una «valoración positiva en general del concierto, al que acudieron 7.000 personas y que se ha convertido ya en un referente en la celebración del 9 d'octubre para gente venida de muchos pueblos«.

Desde la oposición pidieron la dimisión tanto del alcalde como de la concejala de Cultura, ambos de Compromís. Desde el PP criticaron además que, unas horas antes, el alcalde de Alzira junto con alcaldes de otros municipios de la comarca, «izaron una «quatribarrada» en la Creu Coberta, lugar donde la tradición señala que murió Jaume I».

Recordaron que ya por la noche la concejala de Cultura había organizado «un festival de grupos catalanistas en el que se acabaron lanzando consignas independentistas, y a favor de los supuestos presos políticos, además de un sinfín de «esteladas», la bandera independentista catalana. Todo ello con la participación entre bamabalinas de los concejales del tripartito, con el alcalde y la concejal de Cultura a la cabeza, ambos de Compromís per Alzira«.

Desde el Partit Popular de Alzira condenaron que el Ayuntamiento pagara con dinero público «actos pro independentistas y catalanistas, más si cabe en la víspera del día de los valencianos, el 9 d´Octubre«.

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Alzira, MªJosé Llopis, también pidió «la dimisión de la concejala responsable de los conciertos celebrados anoche en el recinto ferial«. Llopis manifestó que »no se puede permitir que empañen la fiesta de todos los valencianos con la ideología de unos pocos«.

La representante de la agrupación naranja recordó que «viendo la trayectoria de algunos de los grupos que actuaban, ya advertimos lo que podía suceder pero el alcalde declaró que se asegurarían de que se limitaran a hacer música«. Sin embargo, »se pudo comprobar que una vez más, algunos de estos grupos han utilizado el escenario como altavoz para hacer política«, apuntó Llopis.

Por otra parte, recordó que el 9 d'Octubre «es un día en el que deberíamos poner el acento en todo lo que nos une como valencianos». Sin embargo, «la pasada noche, hubo momentos en los que la música dejó de ser la protagonista y pasó a ser una excusa para enaltecer a figuras políticas que poco tienen que ver con nuestra fiesta«, explicó Llopis. »Creemos en la libertad de expresión pero sin traspasar los límites de la legalidad y el sentido común«, concluyó la concejala.