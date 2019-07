Compromís per Sueca, sorprendido de que GISPM entre en el «pacto de la vergüenza» REDACCIÓN Alzira Miércoles, 10 julio 2019, 09:23

El grupo municipal de Compromís per Sueca criticó los primeros pasos del nuevo gobierno local. Así, tras el pleno de reparto de funciones, desde la formación apuntaron lo que calificaron como «la sorpresa del día», que llegó por parte del Grup Independent Sueca, Perelló y Marenys (GISPM): «Su portavoz, Julián Sáez, ha entrado también en el pacto de la vergüenza para llevar el gabinete de comunicación. Y, pese a ello, los dos votos de los independientes no han dado apoyo a algunos puntos del orden del día», criticaron desde las filas nacionalistas. Según Compromís, la postura de GISPM no es congruente, «ya dice el refrán que no se puede estar en misa y repicando. Deberán tomar una decisión coherente: o hacen oposición o se integran (de la forma sui generis a la que aspira el señor alcalde) en el multigobierno».

Desde la formación independiente, su portavoz, Julián Sáez, explicó que aceptaron «el ofrecimiento del señor alcalde con la intención de ser útiles a la ciudad desde la oposición. Mientras dure el experimento, el GISPM actuará con total lealtad al Ayuntamiento de Sueca como institución». Añadió que respetan «absolutamente» que Compromís no aceptara la Concejalía de Política Lingüística y agregó que «no haremos oposición a la oposición».

Desde Compromís lamentaron la oferta realizada: «Un ofrecimiento en forma de 'gracia' del señor alcalde y su grupo: porque en ningún momento se han puesto en contacto con nosotros para negociar nada. Difícilmente podemos aceptar una limosna para blanquear su pacto hecho por el puro interés personal».

Por su parte, el alcalde recordó que cobrará 40.040 euros brutos anuales, «560 menos que Raquel Tamarit». Además, cinco ediles tendrán dedicación exclusiva a razón de 27.440 euros anuales; dos percibirán 12.460 como media jornada; dos 8.400 por un tercio y otro 6.400 por un cuarto de jornada. Desde el actual gobierno recordaron que el gasto total pasará de 236.861,66 euros a los actuales 225.260.