Més Compromís per Algemesí ha prometido que su primera acción si formaran parte del gobierno sería realizar una consulta ciudadana para decidir dónde ubicar la piscina de verano y «hacerla realidad». «La inacción del PP hizo que se cerrara la piscina y la inacción de Trenzano y Blanco ha conseguido no abrirla en cuatro años», señala la candidata de Més Compromís per Algemesí, Lorena Calatayud que considera que la ciudad debe contar con esta instalación.