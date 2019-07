Compromís presenta en Sueca una moción contra los festejos taurinos El gobierno asegura que «no será promotor» de ningún espectáculo de este tipo ni que se realizarán «con dinero público» ENRIC ORTIZ ALZIRA. Martes, 30 julio 2019, 00:25

El grupo municipal de Compromís ha presentado una moción para garantizar el bienestar animal en el municipio de Sueca.

De acuerdo con su comunicado, su intención es «que se respete la voluntad popular expresada en la consulta de 2016», una encuesta realizada en la localidad para dirimir la opinión sobre los festejos taurinos cuyo resultado fue un voto en contra de este tipo de espectáculos en Sueca, municipio que cambió de gobierno en las pasadas elecciones.

Para ello han registrado una moción con once puntos que «garantiza el bienestar animal». Se demanda al Ayuntamiento de Sueca que no otorgue licencia a la «realización de ninguna actividad ni espectáculo público, ni tampoco atracción que use animales, salvajes o no», de esta manera buscan evitar actos como «las vaquillas».

También se pide la creación de una concejalía de Bienestar Animal con funciones como asegurarse de que los dueños de mascotas las registren en el RIVIA (Registre Informàtic Valencià d'Indentificació Animal), la coordinación de movimientos animalistas, la declaración de Sueca como 'Ciudad libre de espectáculos con animales' o la creación de una política en el centro de acogida de animales que se centre en fomentar una mayor adopción y que no se tengan que sacrificar.

Por su parte, el nuevo equipo de gobierno del actual alcalde Dimas Vázquez, ha asegurado que «el Ayuntamiento de Sueca no será promotor directo de ningún espectáculo taurino». Además, ha expresado que «no se harán este tipo de espectáculos ni en terreno público ni con dinero público» .

Estas afirmaciones no cierran la puerta a que un promotor privado organizara actos con animales en Sueca, motivo por el cual argumenta Compromís era el momento de presentar la moción.

Pese a ello, el equipo de Vázquez ha añadido que «aunque quisieran organizar espectáculos taurinos el estado económico que dejó el anterior equipo de gobierno hace inviable cualquier opción», una situación que el nuevo gobierno de la localidad ya advirtió la semana pasada.

Según el equipo de gobierno, la Concejalía de Fiestas se encontró con que el anterior gobierno no presupuestó partidas como la producción de espectáculos y conciertos, la festividad de la Virgen de Sales o la cabalgata del Arroz.

Las fiestas, que se realizan en septiembre en el municipio y Gema Navarro, concejal de fiestas se ha encontrado que «normalmente se contrata a final de año por un valor de más de 200.000 euros» pero en esta ocasión para Navarro el anterior equipo de gobierno barajó «cifras para confeccionar el presupuesto de fiestas totalmente irreales».

Además, desde el gobierno explican que se han encontrado con un gasto inesperado: «el acondicionamiento del recinto de conciertos, cuyo asfalto es necesario reponer por el desgaste que presentaba», lo que han estimado que aumentará el gasto en 200.000 euros.