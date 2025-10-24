Compromís lamenta la polémica creada por el 'Carrer de la Pilota' de Ontinyent por lo que aseguran fue un «lapsus de expresión» Denuncian que Ens Uneix quiera aprovechar este malentendido para desviar la atención del debate sobre la política clientelista instaurada en la Diputación

Compromís ha denunciado que el grupo En Uneix trató de «aprovechar un lapsus de expresión» de su portavoz, en su primera intervención durante el debate del Pla de Trinquets celebrado este jueves en el Pleno de la Diputación de Valencia para desviar la atención de lo que realmente se estaba debatiendo «la política clientelista que junto al Partido Popular y Vox que ha instaurado en la Diputación de Valencia» en el reparto de ayudas provinciales.

La formación nacionalista lamenta que sus palabras hayan podido ser «malinterpretadas» y ha recordado que en una segunda intervención del mismo punto del orden del día, su portavoz, Dolors Gimeno, aclaró expresamente que: «No se ha preguntado a los pueblos (…), se inventa usted una subvención. Le vuelvo a decir que se inventa la subvención. Evidentemente, no se inventa una calle de su pueblo, sólo faltaría», señaló Gimeno en su segunda intervención en el Pleno.

Desde Compromís sostienen que el actual gobierno provincial está «resucitando» el modelo de reparto «a dedo» que caracterizó la etapa de Alfonso Rus, en la que las inversiones se decidían «en función de criterios estrictamente partidistas».

La formación ha subrayado que este modelo rompe con el espíritu del gobierno progresista de 2015, encabezado entonces por el propio Jorge Rodríguez, quien, recuerdan, impulsó criterios objetivos y transparentes para distribuir las ayudas a todos los municipios valencianos «independientemente de su color político». «Parece que el señor Rodríguez y su actual proyecto político están hoy muy lejos de ese espíritu», añaden

La formación concluye que no aceptará «ser señalada» por defender una política de inversiones «limpia, transparente y no clientelar» y quiere dejar claro que quieren que se invierta en Ontinyent y la Vall d'Albaida, pero «queremos que se haga bien, con criterios claros y justos. Lamentamos que se quiera polemizar y polarizar a partir de un error de expresión y pedimos un debate de mayor nivel, centrado en los argumentos», concluyen.

Reivindicación histórica

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent ha valorado muy positivamente la aprobación de la subvención de 150.000 euros por parte de Diputación para la reforma integral de la calle del Altet de Sant Joan, conocido como 'Carrer de la Pilota'.

Sobre la polémica, el concejal de Territorio, Òscar Borrell, ha insistido en el valor histórico y patrimonial de la calle, manifestando que «nos sorprende y nos duele que se ponga en duda la existencia de este espacio, que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. No es ninguna invención, es una calle donde se ha jugado a pelota toda la vida y así lo recogen numerosos testigos y estudios históricos, como los del cronista oficial Alfred Bernabeu. Recuperarlo es un acto de respeto hacia nuestro pasado y hacia nuestra identidad como pueblo».

Borrell ha recordado que la reforma responde a una reivindicación histórica del Club de Pilota de Ontinyent y del conjunto de aficionados y ha explicado que el proyecto ya está redactado y que, una vez recibida la resolución oficial de la Diputación, se procederá a licitar la actuación.