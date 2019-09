Compromís critica el «chantaje» del PSPV

Compromís per Almussafes ha calificado de «chantaje» las condiciones que el PSPV, con mayoría absoluta, les ha puesto para asumir alguna concejalía. «Debíamos firmar un documento en el que nos comprometíamos a dar por buenas la subida de retribuciones que ha hecho el gobierno de González, el sueldo de la primera teniente de alcalde e incluso la posibilidad de que en enero de 2020 un tercer concejal socialista pasara también a cobrar un sueldo público, algo inédito en la historia política local». De este modo, seguirán ejerciendo «una oposición responsable y rigurosa». Desde el PSPV afirmaron que «hasta el último día» había acuerdo en Compromís para aceptar, «pero los veteranos del partido han decidido reventarlo. El PP sí lo ha aceptado, ellos no, no sabemos por qué».