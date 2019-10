Compromís se hace animalista Compromís resucita convertido en un partido animalista. Ferran Minguet, en la protectora. Lunes, 7 octubre 2019, 23:34

Ya lo dice el refrán: no hay peor cuña que la de la misma madera. Compromís y su escisión, Per Xàtiva, cayeron en una profunda atonía tras el revolcón que sufrieron en las elecciones locales del 26 de mayo. Tan es así que parecía que les costaría levantar cabeza. Pero ha sido reactivarse la plataforma de las exconcejalas expulsadas y despertar Compromís del abatimiento en el que estaba sumido. Una vuelta a la actividad asaz sorprendente porque se ha reencarnado en una réplica de Pacma. En lo que va de la reaparición de Empar Penadés Estrela (PX) en septiembre a esta parte los Ferran Minguet, Josep Maria Sebastià y cía han grabado anuncios de comida para perros, han visitado la perrera de la protectora, han celebrado una cuestación contra el hambre animal y han estado en la Fest-Jove poniendo el cazo en pro de chuchos y mininos desvalidos. La única acción política llevada a cabo desde entonces ha sido la convocatoria de un paseo por el casco histórico, a celebrar el día, para denunciar las necesidades que tiene.

Reig se la guarda, la opinión. Al concejal delegado de Servicios Municipales Ignacio Reig le gustó tanto lo que dijimos acerca de la supresión de los presupuestos municipales supuestamente participativos que se guardó el recorte para paladearlo en la intimidad del hogar. Celebramos compartir con él algo tan evidente como que la iniciativa que pastoreaba Miguel Alcocel durante el anterior mandato estaba más cerca de la pantomima que de la democracia. Tonterías, las justas. Y tomaduras de pelo al contribuyente, menos.

Cien mil euros fuera de lugar. En una cosa tiene razón, en cambio, Cesca Chapí (EU). Si, tal como declararon Reig y Baraza, ya no habrá más paripés populistas de estas características en el presupuesto municipal de 2020 no debería figurar una partida de 100.000 euros para tal fin. Todo apunta a que la renuncia a delegar en terceros la decisión de decidir inversiones simbólicas se tomó a última hora.

El cupo de insolidaridad cubierto. No caerá esa breva, pero si la nueva consellera de Medio Ambiente Mireia Mollà dijera que La Costera ya cubrió su cupo de insolidaridad en materia de residuos precipitando el cierre del vertedero de La Teixonera e imposibilitando la apertura del de Barxeta, defendido en el primer intento por el ayuntamiento que presidía Vicent Antoni Giner (EU), y el de Llanera y va a tener que aceptar la creación del de Tossal Negre, nos íbamos a reír. Porque son muchos los interesados que han sacado provecho de esta cuestión, incluidos políticos con galones como, quién lo iba a decir, el presidente del COR V5, Roger Cerdà, en función de quién estaba en el poder y habría que ver qué actitud tomaban ante una decisión del Pacto del Botánico.

Mollà bendice el vertedero de Onda. Y no es por nada, pero la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, etc. visitó la semana pasada la planta que Reciplasa posee en Algímia y quedó tan encantada que a la salida dijo que ese era el modelo a seguir por el COR C2 en Onda. Tanto si le gusta al ayuntamiento, que como a todos los que les toca la china no le hace ni pizca de gracia y quiere que pase la vez, como si no. La reacción del consistorio (PP) no se hizo esperar. Y al día siguiente el representante de este municipio de la Plana Baixa votó en contra de la subida de tasas prevista en el presupuesto del COR C2 para 2020 por entender que dicho aumento está motivado por la necesidad de emprender las obras de ampliación de la referida planta.

Pobres de pan pedir en la alameda. El presupuesto municipal destinado a atender los servicios sociales ha experimentado una progresión geométrica, las dependencias de la concejalía se han ampliado a niveles suecos y gracias a todo esto y un poquito más la titular de esta delegación, Xelo Angulo, es hoy directora general del departamento correspondiente de la Generalidad. Pero el pasado sábado había cinco indigentes 5 pidiendo limosna en el tramo de Alameda comprendido entre la sucursal de Bankia en la plaza de la Bassa y la esquina de la Porta de Sant Francesc. Algo o alguien falla.

Bixquert precisa una segunda vuelta. El PP continúa denunciando la acumulación de, por lo general, bolsas de residuos de poda y siega que se produce en Bixquert. Un amontonamiento que habla, por un lado, de la necesidad de que la contrata aumente el número de rondas en determinadas épocas. Y, por otro, habla asimismo y muy bien del civismo, la prudencia y amor a la naturaleza que muestran los residentes. En otro tiempo, todo eso habría ido a parar a un ribazo o a una peligrosa hoguera.

Iñaki (Eureka) se retira. Dos malas noticias gastronómicas. Una la adelantamos en febrero; la otra, no. Ya está a la venta la cervecería Eureka. José Barrenechea 'Iñaki' venía anunciando que en cuanto su mujer, Mª Cruz Benito, alcanzara la edad de jubilación en septiembre, se retiraría él también. Y así lo ha hecho. El secreto del prolongado éxito de este bar de Reina, 73 era público. La relación calidad-precio de las tapas que Iñaki ofrecía a su numerosísima clientela era sobresaliente. El nuevo propietario, si continúa en el negocio, se habrá de esmerar para rayar al mismo nivel. La sorpresa ha saltado en el 47 de esta misma calle. L'Embolic, el restaurante de cocina mediterránea abierto asimismo a opciones vegetarianas y veganas luce desde hace días un cartel anunciando que se traspasa.

Los mejores en sepia. Los propietarios de Toni Las Vegas, Antonio López, excopropietario de Las Vegas, y sus hijos Antonio y Javier, se precian de gestionar el bar que más sepia consume de la provincia de Valencia: 25 kilos al mes. Cefalópodo que preparan y sirven de todas las maneras, incluido el bocadillo de sepia con jamón, una de las que más demanda tiene.

La tradición turronera continúa. El traslado de la Turronería Jijonenca se ha llevado a cabo con una precisión milimétrica. El 26 de julio cerró sus puertas anunciando que en septiembre volvería a atender a su clientela en Reina, 21 y así fue. La turronería, fundada en Xixona en 1931, localidad donde se continúan fabricando sus turrones artesanos, tiene a gala ser la tercera generación de especialistas en este apreciado manjar y lo continúa luciendo en la cartelería con el signo de que se trata de una marca registrada: 'Nieta de Elías ®'.

Maestros de la pintura de hoy y de ayer. Hay una cuestión que no se ha resaltado lo suficiente sobre la gran exposición de pintura organizada por Fomento Cultural CR con el fin de recaudar fondos para la restauración de la Seo. Y es que además de una interesante colección de visiones de la basílica aportadas por pintores vivos de la talla de Gª Lledó, Blesa, Pepe Mallea, Mez. Segrelles, Soro, etc., ofrece la posibilidad de adquirir obra de artistas ya desaparecidos como Juan Francés, Tudela, F. Climent, Daroca, Leña, Bolinches, etc. y contribuir a una buena causa. Como decía una señora con la mejor intención del mundo en una tribuna de Internet: «No es para la Iglesia. Es para la conservación del patrimonio histórico».