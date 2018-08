Compromís abandona su sede Martes, 14 agosto 2018, 00:31

Algo más que excluir a las tres concejalas que posee Compromís de la dirección de la formación se debió acordar en el congreso local que los nacionalistas celebraron el último fin de semana de enero. Nuevo secretario, Eliseo Oviedo; nuevo/a candidato/a a la alcaldía de Xàtiva; Cristina Suñer no lo será por primera vez desde 2003... Y nuevo domicilio social, aunque nada se haya dicho hasta ahora al respecto. Un rótulo indica desde hace días que el inmueble que ocupaban desde hace años, la planta baja situada en la esquina de Hostals con el callejón de la Illeta de Sant Miquel, se alquila. Eso se llama renovación y lo demás son cuentos.

Suñer se opone a repudiar a Rodríguez. Por cierto que la hasta ahora portavoz de Compromís Cristina Suñer fue quien con mayor vehemencia se opuso en el pleno municipal a la moción presentada por Ciudadanos en contra del regreso de Jorge Rodríguez a la alcaldía de Ontinyent. ¿Nobleza obliga? Son muchos los pactos que unen a PSPV y a Compromís en estos momentos: Sant Domènec, Botànic, La Nau, etc. ¿O hay algo más? Sea como fuere alguien ha querido que conste en acta esta muestra de apoyo de Suñer al detenido porque tanto el vídeo de su intervención como un resumen de la aclaración de por qué considera que «no es de nuestra incumbencia ni competencia decidir quién es o ha de ser el alcalde de Ontinyent» han sido incorporados a la cuenta del partido.

homenaje periodístico a E. Grau. Enrique Amat publicaba en el ejemplar de 'Avance Taurino' del pasado día 8 un artículo sobre lo que supuso la figura del empresario y apoderado Enrique Grau para la tauromaquia setabense. Un denso y documentado repaso a la ejecutoria de quien, en palabras de Amat, «consiguió dar el máximo esplendor a la plaza que en su momento inauguró Rafael El Gallo». No en vano el año en que dejó la gestión del coso, 2002, llegó a programar hasta seis sesiones: tres corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada con picadores y un espectáculo cómico taurino. Lo que no quita para que dicho reportaje constituya también un reproche a quienes se sirvieron de un referéndum 'sui generis' para, en opinión del excrítico de Levante-EMV, torpedear la tauromaquia. «Los hoteles (...) y los restaurantes de la ciudad -concluye Amat- no albergarán las tertulias de los aficionados locales y llegados de muchas poblaciones de la provincia (...) Y a Enrique Grau, desde su delantera de grada del cielo, seguro que se lo llevarán los demonios (valga la expresión) viendo todo esto».

Una homilía sonada. Aún perdura el eco de la homilía pronunciada por el abad Canet Canet en la iglesia de Sant Feliu con ocasión de la festividad del patrón de la ciudad. Hasta nosotros han llegado voces que opinan que si el cabildo de la Seo hubiera calculado bien el coste institucional podría suponer trasladar el culto al descristianizado templo de Sant Francesc, relegar la colegiata a la condición de museo o escenario de las grandes ocasiones y desprenderse de los ritos y las ceremonias que hicieron grande a la Iglesia no echaría en falta la presencia de obispos visigodos en el callejero setabense.

La Seo, un segundo Sant Feliu. En opinión de estos discrepantes, no puede quejarse de la descristianización de la sociedad el continuador de la administración eclesiástica que convirtió a la Seo en otro Sant Feliu y redujo la pompa y el ritual católicos a la mínima expresión. Cómo va a ser lo mismo -nos indican- que la Virgen esté permanentemente a la vista de todos a que sólo esté expuesta durante el tiempo justo que dure el oficio religioso y que, a continuación, vuelva a quedar oculta tras el bocaporte del camarín, cuya apertura sólo se llevaba a cabo tras sonar una campanilla. No hay color, apostillan. El ceremonial es fundamental en el culto.

Las campanas ya no rigen la vida. Toques de campanas del campanario -agregan- también quedan muy pocos. Se perdió un toque especial como era el de 'la descoberta', un tañido que se interpretaba al descubrir la imagen de la virgen para que protegiera a la ciudad y a las cosechas de las tormentas que se avecinaban. Se perdió el solemne toque de 'retorn', que se daba a la salida del sol en la madrugada del 4 al 5 de agosto para instar a los vecinos desperdigados por el campo a volver a la ciudad a celebrar el día de la patrona. Y desde que, al decir de algunos, en 1961 o 62 cedió una parte del elevado andamio instalado frente al altar del Nazareno para pintar la bóveda y murió uno de los tres pintores que se precipitaron al vacío, un muchacho de 14 años, no ha vuelto a sonar el toque de alarma o de fuego.

El fervor que aportaban las clarisas a la festividad de la Virgen de las Nieves -agregan- también ha desaparecido. La recepción que le dispensaban cantando en el coro, al lado del presbiterio, con la iglesia libre de bancos y mientras la campana de la espadaña del real monasterio no dejaba de voltear, ya no se la tributa nadie. ¿Cómo no va a haber cambiado el fervor -nos hacen notar- si ya no hay quien cante allí el "Ave Maris Stella"?

Natalicio. La profesora de Filosofía del IES Pere d'Esplugues de La Pobla Llarga Amparo Ventura Roca y el profesor de Economía del Josep de Ribera de Xàtiva Jordi Baraza Lorente han logrado el sueño de no pocos matrimonios: la parejita. La tasa de reposición, que diría el economista Baraza. Desde las 23:05 horas del pasado día 10 de agosto, Guillem, el primogénito de la familia, va a tener con quien jugar en casa, un hermanito, Marc, que pesó 3.110 gr. y midió 50 centímetros al nacer en el hospital Lluís Alcanyís.