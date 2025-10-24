La Comisión Mixta de Patrimonio autoriza la instalación de una réplica del panel cerámico robado del antiguo hospital de Xàtiva El órgano técnico, integrado por Ayuntamiento y Conselleria, también da luz verde a once licencias de obras en el casco histórico

Lugar donde se encontraba el panel cerámico donde se volverá a colocar una réplica.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana ha autorizado la instalación de una reproducción del panel cerámico del siglo XVIII que fue sustraído a principios de septiembre de la fachada lateral del antiguo hospital de Xàtiva.

Una autorización que permitió que la Comisión Mixta de Patrimonio, integrada por representantes de la Conselleria de Cultura y del Ayuntamiento de Xàtiva, diera el visto bueno a la iniciativa, además de a un total de once licencias de actuaciones en el casco antiguo.

La réplica del panel será realizada por el taller Vallés 16, especializado en cerámica tradicional valenciana, mientras que la colocación del nuevo conjunto cerámico correrá a cargo de una empresa con experiencia en la instalación de elementos patrimoniales.

El panel cerámico representaba la sexta escena del Vía Crucis y estaba instalado en la fachada que da a la calle Corretgeria.

Con respecto a la solicitudes de licencias de obra aprobadas incluyen actuaciones muy diversas, como demoliciones parciales, cambios de cubierta, remodelaciones de fachadas, cambios de cubiertas interiores, modificaciones de uso de locales a viviendas y rehabilitaciones integrales de inmuebles residenciales, siempre respetando los criterios de conservación del patrimonio y de integración arquitectónica establecidos por la normativa vigente.

Estas intervenciones forman parte de la apuesta del consistorio por dinamizar el casco antiguo y facilitar la recuperación de edificios con valor patrimonial o arquitectónico, contribuyendo a la mejora de la calidad urbana y a la reactivación residencial del centro histórico.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Ignacio Reig, «el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Conselleria ha entrado en una dinámica de funcionamiento regular y fluida, con reuniones trimestrales que están resultando muy productivas últimamente. Esto permite garantizar que la rehabilitación de los inmuebles sea compatible con la preservación del patrimonio, al tiempo que se da respuesta a las necesidades de los propietarios y de los nuevos residentes del centro histórico».

El concejal ha destacado que «este tipo de actuaciones son fundamentales para mantener viva la trama urbana tradicional y fomentar la recuperación de viviendas, siempre desde el respeto por la historia y la arquitectura de Xàtiva».