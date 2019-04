Cocentaina sí que sabe Jueves, 25 abril 2019, 00:27

Tacita a tacita la Fira de Tots Sants de Cocentaina va ensanchando su prestigio, cosa que no hacen las que, en lugar de ensanchar su prestigio, acuden cada 1º de noviembre a promocionarse a esta villa de 11.400 habitantes. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la declaró el pasado día 17 Fiesta de Interés Turístico Internacional. La edición de este año será la número 673, 96 menos que la Fira d'Agost, cuyo origen se remonta a 1250.

Calabuig fue y se marchó. Aún no se han apagado los ecos del XL aniversario de las primeras elecciones municipales democráticas. LAS PROVINCIAS ha podido saber por qué Roger Cerdà habló en todo momento de alcaldes, en plural, en su parlamento. Y es que sabía que el segundo alcalde democrático, Josep Miquel Calabuig había ido a la casa de la cultural. Lo que no podía saber porque no pasó lista es que Calabuig, en cuanto vio llegar al tercer alcalde elegido por sufragio universal, Alfonso Rus, hizo mutis por el foro, tal como había anunciado.

Castellnovo reivindica a los Borja. Castellnovo, un pueblo de 946 habitantes de la comarca del Alto Palancia, está haciendo lo que le cuesta hacer al Ayuntamiento de Xàtiva, reivindicar que su humilde y ruinoso castillo «perteneció a la famosa familia Borgia en el siglo XV». El hecho de que la fortaleza pasara en el siglo XV a manos de Beatriz de Borja le ha permitido convertirse en el único municipio de la provincia de Castellón incluido en el dichoso Territorio Borgia, una ruta creada en 2007 por la Agència Valenciana de Turisme y que bascula más sobre Gandia que sobre la localidad natal de los papas.

Menos de un mes en activo. Ay, el magisterio español. La estación meteorológica del IES Josep de Ribera cumplió un mes el lunes. Pero la Davis modelo Vue Vantage que iba a permitir la obtención de datos de temperatura, precipitaciones, humedad, presión atmosférica y velocidad y dirección del viento en línea debió dejar de funcionar hace semanas porque el acumulado del pluviómetro se plantó en 85 mm y el del día no mostraba guarismo alguno ni cuando llovía copiosamente este fin de semana.