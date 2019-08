Ciudadanos no se pierde un sarao El concejal Giner (Cs) demostró ser un buen bailarín. Lunes, 19 agosto 2019, 23:52

Los concejales de Ciudadanos Juan Giner Company y María Beltrán son cualquier cosa menos absentistas. El programa de feria de Xàtiva lo han seguido al detalle. A la 'Nit de sainets' en la que actuaron los grupos teatrales de las fallas de Sant Feliu y Españoleto sólo fue Beltrán, pero a la inauguración y a la cena de jubilados y pensionistas fueron los dos, aunque a la hora de bailar al ritmo de la orquesta Electra cada oveja bailase con su pareja, como se puede apreciar en la foto.

Un periodista en la corte del rey Ximo. El flamante delegado de Presidencia de la Generalitat para asuntos culturales, nuestro paisano y colega Paco Cerdà, se va a tener que mentalizar de que las cosas de palacio van despacio. Nada más acceder al cargo se puso manos a la obra. Diligente y metódico como es improvisó en horas 24 lo nunca visto en las efemérides de la fundación del Reino de Valencia y se encontró con que la agenda de Ximo Puig del 9 de octubre está cerrada desde julio y que en un día tan señalado no cabe un alfiler. Vamos que no acabó en la hoguera como el protagonista de 'Un yanqui en la corte del rey Arturo', porque, como el personaje de la novela de Mark Twain, es un hombre de recursos que terminará revolucionando el Palau, pero el chasco que se llevó fue de alivio.

La moda desborda a la protectora. La Sociedad Protectora de Animales ha admitido que está desbordada por los gastos que contrajo cuando se vio obligada a desplazar ejemplares hacia otras residencias y ha anunciado que no puede acoger a una sola mascota más. De reconsiderar alguno de los criterios que la animan, en cambio, no ha dicho nada. Y debería. Cada año se abandonan 300.000 mascotas en España. Y eso no hay quien lo asuma.

Más gasto en personal. La incorporación de un gerente para la puesta en marcha de ese plan turístico que le ha permitido sumarse al cortejo de autoridades que asisten anualmente a Fitur y de «más personal» para servicios sociales es lo único tangible que prometió Mª J. Tortosa al ser reelegida casi que por unanimidad presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costera y la Canal. Dicho de otro forma, más gasto corriente, más burocracia y menos inversión. Vamos, lo habitual en cualquier organismo de nueva o vieja creación.

A años luz de Maguncia. El Ayuntamiento de Xàtiva debería tomar ejemplo del de Maguncia (RFA), donde hasta el más joven de los árboles que flanquean el paseo que discurre junto al Rhin, el 196, luce su propio número de matrícula. Una prueba evidente de que cada árbol recibe allí una atención 'personalizada', si se puede decir así, y de que los alcorques no se quedan viudos. Todo lo contrario que en Xàtiva, donde a pesar de que son mucho más necesarios para aminorar los rigores del verano, se maltrata hasta a los más longevos. No hay más que ver el tratamiento que se les dispensa a los plataneros de la alameda, por no hablar del abandono en que se encuentran los algarrobos centenarios del castillo.

Madrid también cierra piscinas. No sólo el concejal de Deportes Pedro Aldavero cierra temporalmente piscinas, como la de la Murta durante la feria. El Ayuntamiento de Madrid ha tenido que clausurar o limitar el horario de uso de los vasos en varias de las existentes en la capital de España. Y no siempre por falta de médicos, socorristas o taquilleros sino por vandalismo, molestias a los usuarios y agresiones a los vigilantes. «Algunos en lugar de a tomar el baño parece que van a la guerra», declaraba un operario afectado.

Alguien se ha comprometido. La doble página dedicada a glosar las bondades de la colección de arte contemporáneo que los Quilis poseen en sus instalaciones de Pozuelo de Alarcón (Madrid), publicada en un periódico de Valencia, no hace más que confirmar lo apuntado en esta sección. Y es que alguien, ya sea Ximo Puig, que visitó la fábrica de Xàtiva poco después de convertirse en presidente de la Generalidad; el exsecretario general del PSPV Joan I. Pla, que ahora trabaja para Inelcom en este proyecto, o el s.s. (seguro servidor) de los dos anteriormente citados, dicho sea en alusión a Roger Cerdà, les ha hecho albergar la esperanza de que el hotel Montsant va a poder continuar desparramándose intramuros y extramuros, con la excusa de la construcción de un museo.

Imágenes de Alginet y Reggio Emilia. A quienes criticaron que el anterior abad, Arturo Climent Bonafé, llenara la Seo y, muy especialmente, Sant Francesc de cuadros e imágenes de factura reciente les convendrá saber lo ocurrido en Villahermosa. Dos matrimonios de esta localidad castellonense han sufragado la fabricación de sendas estatuas de la Inmaculada y de San José. La primera de ellas, elaborada en piedra artificial en Alginet, mide 176 cm, pesa 360 kilos y ha sido ubicada en la fachada de la iglesia en el lugar donde al parecer hubo otra virgen. La talla de San José, copatrono de esta localidad del Alto Mijares, más pequeña, pues sólo mide 100 cm y pesa un centenar de quilos, fue labrada en Reggio Emilia (Italia) y ha sido colocada en la puerta lateral. Previamente, una conocida restauradora les dio a ambas esculturas un tono arcilloso para que no desentonaran con las paredes del templo.